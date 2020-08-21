Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты: 1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный 2. Китайский тест лад ложно-положительный результат 3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
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Вкладчик1234 написав:Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты: 1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный 2. Китайский тест лад ложно-положительный результат 3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
4. Сын просто переболел в относительно легкой форме как и большинство детей, а вот с женой были проблемы в виде пневмонии. Но правду мы тут не узнаем, может быть Зеленский тоже
Igneus написав:А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:
Кстати да. И Батька мог бы использовать эту тему. Например сказать гейропейцам, что он не "борется с оппозицией", а с сектой мегарспространителей ковида, которые проводят массовые сборища с целью максимально повысить концентрацию вируса, и попробовать вывести новые, более устойчивые, штаммы. И что бы тогда ему гейропейцы ответили?
Да и "BLM-республики" можно было бы разогнать под этим предлогом. Почем не разогнали? Там что, ковид не работает?
Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".
Так объясните мне: 1. Ковид ослаб? 2. Мы его победили? 3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё 4. Ваш вариант.
Или чего все так расслабились? По идее, уже должны все умереть, и быть "горы трупов на улицах"
Про незакрывавшиеся тогда, и незакрытые до сих пор клубы-эпики-велюры - много писать не буду
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли
В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19
Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую
Министр МОЗ сказал, что наоборот стал злее, бОльший процент тяжелых случаев.
Вкладчик1234 написав:2. Мы его победили?
Пока нет, но в процессе. Вакцинирование уже близко, дальше будут болеть только желающие, ну или какие-то сильно противопоказанные.
Вкладчик1234 написав:3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё 4. Ваш вариант.
Правительства буквально большинства стран, зачастую противоположных по устройству, демократии и тд. действовали достаточно одинаково. Подозревать заговор рептилоидов с ячейками в виде высшего руководства в каждой стране с целью распилить некое бабло, это безусловно очень интересная мысль. В случае непонятной опасности, завсегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Потому что если ты перебдел, то всегда можно исправить ошибку, а вот если ты недобдел, тут спектр проблем может быть максимально широкий, вплоть до фатальных для недобдевшего.
lapay написав:В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли
В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19
Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую
Почему в 2012 году ? Человека каждый год атакуют в зимний сезон несколько коронавирусов, достаточно вероятно, что все они пришли человеку от летучих мышей, и достаточно давно, минимум десятилетия назад. 96,2 % это достаточно серьезная разница, человек от шимпанзе генетически отличается всего на 1 %.
freeze написав:Почему в 2012 году ? Человека каждый год атакуют в зимний сезон несколько коронавирусов, достаточно вероятно, что все они пришли человеку от летучих мышей, и достаточно давно, минимум десятилетия назад. 96,2 % это достаточно серьезная разница, человек от шимпанзе генетически отличается всего на 1 %.
Ближче до пандемічного поки не знайшли. Шукають шлях еволюції. Може, не там шукають, це вже інше питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.