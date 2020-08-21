Додано: Суб 22 сер, 2020 12:44

Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:

1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный

2. Китайский тест лад ложно-положительный результат

3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест

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