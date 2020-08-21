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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1684168516861687>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:44

Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:
1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный
2. Китайский тест лад ложно-положительный результат
3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Пишут, что якобы сын Зе "переболел ковидом". Но правду мы конечно не узнаем. Варианты:
1. Это просто хайп. Сейчас если не переболел ковидом - то вроде как олх, не модный
2. Китайский тест лад ложно-положительный результат
3. Ковид - это сезонное ОРЗ, настолько "тяжелое", что иногда тяжело заметить. И "переболевших" может найти только тест


4. Сын просто переболел в относительно легкой форме как и большинство детей, а вот с женой были проблемы в виде пневмонии.
Но правду мы тут не узнаем, может быть Зеленский тоже
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:09

  Igneus написав:А если это шутка, как Вы говорите - так давайте пошутим:


Кстати да. И Батька мог бы использовать эту тему. Например сказать гейропейцам, что он не "борется с оппозицией", а с сектой мегарспространителей ковида, которые проводят массовые сборища с целью максимально повысить концентрацию вируса, и попробовать вывести новые, более устойчивые, штаммы. И что бы тогда ему гейропейцы ответили?

Да и "BLM-республики" можно было бы разогнать под этим предлогом. Почем не разогнали? Там что, ковид не работает?

Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так объясните мне:
1. Ковид ослаб?
2. Мы его победили?
3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё
4. Ваш вариант.

Или чего все так расслабились? По идее, уже должны все умереть, и быть "горы трупов на улицах"

Про незакрывавшиеся тогда, и незакрытые до сих пор клубы-эпики-велюры - много писать не буду
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли

В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19

Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/22/08/2020/5 ... 627019d05f
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 14:37

  Вкладчик1234 написав:Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:01

Напугали. Экономику.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине весной не было первой волны коронавируса, она наступила только сейчас – Зеленский
У нас в Украине первой волны реально не было. Она сейчас у нас - сейчас мы растем, сейчас волна. Волна в том, что каждый день идет рост

РукаЛицо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:16

  Вкладчик1234 написав:Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".


Полагаете, что тогда было рано, а сейчас пора )))

  Вкладчик1234 написав:Так объясните мне:
1. Ковид ослаб?

Министр МОЗ сказал, что наоборот стал злее, бОльший процент тяжелых случаев.

  Вкладчик1234 написав:2. Мы его победили?

Пока нет, но в процессе. Вакцинирование уже близко, дальше будут болеть только желающие, ну или какие-то сильно противопоказанные.

  Вкладчик1234 написав:3. Изначально "приукрасили" его "силу", с целью раскрутить "тему" и попилить бабло под неё
4. Ваш вариант.

Правительства буквально большинства стран, зачастую противоположных по устройству, демократии и тд. действовали достаточно одинаково. Подозревать заговор рептилоидов с ячейками в виде высшего руководства в каждой стране с целью распилить некое бабло, это безусловно очень интересная мысль.
В случае непонятной опасности, завсегда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Потому что если ты перебдел, то всегда можно исправить ошибку, а вот если ты недобдел, тут спектр проблем может быть максимально широкий, вплоть до фатальных для недобдевшего.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:22

  lapay написав:В середине августа появилось предположение, что вирус мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. В обнаруженной медицинской диссертации описывается заболевание горняков, которые очищали пещеру от фекалий летучих мышей. После проведения работ у них проявились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Им понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести заболевших умерли

В майской публикации The Daily Telegraph (издание ссылалось на доклад западных спецслужб) говорилось о проведенном в 2013 году исследовании фекалий подковоносых летучих мышей в Уханьском институте вирусологии и об обнаружении в образцах вируса, на 96,2% совпадающего с SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19

Там же говорилось, что в 2015 году ученые установили, что SARS-подобный вирус может передаваться от летучих мышей к человеку напрямую


Почему в 2012 году ? Человека каждый год атакуют в зимний сезон несколько коронавирусов, достаточно вероятно, что все они пришли человеку от летучих мышей, и достаточно давно, минимум десятилетия назад.
96,2 % это достаточно серьезная разница, человек от шимпанзе генетически отличается всего на 1 %.
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Почему в 2012 году ? Человека каждый год атакуют в зимний сезон несколько коронавирусов, достаточно вероятно, что все они пришли человеку от летучих мышей, и достаточно давно, минимум десятилетия назад.
96,2 % это достаточно серьезная разница, человек от шимпанзе генетически отличается всего на 1 %.

Ближче до пандемічного поки не знайшли. Шукають шлях еволюції. Може, не там шукають, це вже інше питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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