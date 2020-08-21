RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1684168516861687

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:28

  pesikot написав:В Украине весной не было первой волны коронавируса, она наступила только сейчас – Зеленский
У нас в Украине первой волны реально не было. Она сейчас у нас - сейчас мы растем, сейчас волна. Волна в том, что каждый день идет рост

РукаЛицо


Если в течение пяти минут смотреть на график Daily New Cases in Ukraine, особенно в разрезе 7-day moving average, то рацио в этом есть, очевидно, что первая волна не заканчивалась, и пока не видно, когда первая волна закончится.
Можете сами посмотреть :roll:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18141
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4365 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:57

  freeze написав:
  pesikot написав:В Украине весной не было первой волны коронавируса, она наступила только сейчас – Зеленский
У нас в Украине первой волны реально не было. Она сейчас у нас - сейчас мы растем, сейчас волна. Волна в том, что каждый день идет рост

РукаЛицо


Если в течение пяти минут смотреть на график Daily New Cases in Ukraine, особенно в разрезе 7-day moving average, то рацио в этом есть, очевидно, что первая волна не заканчивалась, и пока не видно, когда первая волна закончится.
Можете сами посмотреть :roll:

Вы немножечко о разном.

То что сейчас у нас в Украине, по сути, нарастание первой волны, которая началась весной - это я и сам вижу

Но утверждать, что весной у нас было первой - це якось занадто
Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5110
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 1684168516861687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7176 1628153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 17:23
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.