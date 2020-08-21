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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 сер, 2020 15:28
Если в течение пяти минут смотреть на график Daily New Cases in Ukraine, особенно в разрезе 7-day moving average, то рацио в этом есть, очевидно, что первая волна не заканчивалась, и пока не видно, когда первая волна закончится.
Можете сами посмотреть
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Суб 22 сер, 2020 15:57
freeze написав:
Если в течение пяти минут смотреть на график Daily New Cases in Ukraine, особенно в разрезе 7-day moving average, то рацио в этом есть, очевидно, что первая волна не заканчивалась, и пока не видно, когда первая волна закончится.
Можете сами посмотреть
Вы немножечко о разном.
То что сейчас у нас в Украине, по сути, нарастание первой волны, которая началась весной - это я и сам вижу
Но утверждать, что весной у нас было первой - це якось занадто
Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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