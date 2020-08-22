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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1684168516861687

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 15:57

  freeze написав:
  pesikot написав:В Украине весной не было первой волны коронавируса, она наступила только сейчас – Зеленский
У нас в Украине первой волны реально не было. Она сейчас у нас - сейчас мы растем, сейчас волна. Волна в том, что каждый день идет рост

РукаЛицо


Если в течение пяти минут смотреть на график Daily New Cases in Ukraine, особенно в разрезе 7-day moving average, то рацио в этом есть, очевидно, что первая волна не заканчивалась, и пока не видно, когда первая волна закончится.
Можете сами посмотреть :roll:

Вы немножечко о разном.

То что сейчас у нас в Украине, по сути, нарастание первой волны, которая началась весной - это я и сам вижу

Но утверждать, что весной у нас было первой - це якось занадто
Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:43

дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованных вечером в пятницу, 21 августа, передает DW, информирует УНН.

"Для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887411-vooz-onovila-rekomendatsiyi-schodo-nosinnya-masok-ditmi
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 21:49

  pesikot написав:Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга

Никто не знал как оно будет. В Италии внезапно скакнуло количество заражений. Думали будет и тут так же.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.

Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.
еще раз раньше в Москве пока из спецфонды давали деньги КОВИД писали в два раза больше чем было, теперь денег не дают, фонд кончился, и про пандемию забывают понемногу.
≠==≠===============
Только что пришел, все рестораны гудят и забиты под завязку 23:30 никто и не собирался расходиться... цены правда чуть дороговато
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:55

Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить?
Ведь иначе может получиться так, что "вместе с водой может быть выплеснут и ребенок", а именно за мелочами будет упущено главное.

https://24tv.ua/resources/photos/news/720x900_DIR/202007/1382224_14500986.jpg?202008175708
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 23 сер, 2020 01:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 01:02

По словам Бисли, все имеющиеся сейчас данные, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, “указывают на настоящую катастрофу”. “Мы оказались перед риском голода библейских масштабов”, — сказал Бисли. По его словам, для осуществления гуманитарной деятельности по смягчению последствий пандемии в 83 странах в ближайшие полгода ВПП потребуется около 5 млрд долларов.

По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887429-v-oon-zayavili-scho-cherez-pandemiyu-svit-mozhe-zitknutisya-z-golodom-bibliynikh-masshtabiv
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