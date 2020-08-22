У нас в Украине первой волны реально не было. Она сейчас у нас - сейчас мы растем, сейчас волна. Волна в том, что каждый день идет рост
РукаЛицо
Если в течение пяти минут смотреть на график Daily New Cases in Ukraine, особенно в разрезе 7-day moving average, то рацио в этом есть, очевидно, что первая волна не заканчивалась, и пока не видно, когда первая волна закончится. Можете сами посмотреть
Вы немножечко о разном.
То что сейчас у нас в Украине, по сути, нарастание первой волны, которая началась весной - это я и сам вижу
Но утверждать, что весной у нас было первой - це якось занадто Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованных вечером в пятницу, 21 августа, передает DW, информирует УНН.
"Для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.
freeze написав:Количество тестов выросло в 2,7 раза. Количество новых заболевших в 5 раз.
Об этом и говорилось: стали тестировать всех госпитализируемых - стали находить больше зараженных.
еще раз раньше в Москве пока из спецфонды давали деньги КОВИД писали в два раза больше чем было, теперь денег не дают, фонд кончился, и про пандемию забывают понемногу. ≠==≠=============== Только что пришел, все рестораны гудят и забиты под завязку 23:30 никто и не собирался расходиться... цены правда чуть дороговато
По словам Бисли, все имеющиеся сейчас данные, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, “указывают на настоящую катастрофу”. “Мы оказались перед риском голода библейских масштабов”, — сказал Бисли. По его словам, для осуществления гуманитарной деятельности по смягчению последствий пандемии в 83 странах в ближайшие полгода ВПП потребуется около 5 млрд долларов.
По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии.
отруєння алкоголем більше чим ковідом... але щось антиалькогольний карантин не вводять аналогічно від ДТП ... але ж транспорт не карантинять ... пішки не ходять, а навпаки, чомусь роблять щоб люди ще більше користувалися особистим транспортом, це якийсь зесаботаж і зезрада
По словам Бисли, все имеющиеся сейчас данные, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, “указывают на настоящую катастрофу”. “Мы оказались перед риском голода библейских масштабов”, — сказал Бисли. По его словам, для осуществления гуманитарной деятельности по смягчению последствий пандемии в 83 странах в ближайшие полгода ВПП потребуется около 5 млрд долларов.
По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии.
freeze написав:Правительства буквально большинства стран, зачастую противоположных по устройству, демократии и тд. действовали достаточно одинаково. Подозревать заговор рептилоидов...
Люди в одинаковых условиях вообще действуют достаточно одинаково, и правительства - не исключение. Для крупных распилов нужен внешний враг, на "борьбу" с которым никаких денег не жалко. Ту же Сирию, вообще стёрли, только для того, чтоб богатые дяди со всех сторон смогли попилить бабло. А тут, так удачно, появился коронавирус. Конечно, он стал врагом номер 1 для всего мира. Вскоре ещё какой-нибудь вирус изобретут под распил, т. к. чем больше жертв, тем меньше людей сомневается в необходимости огромных финансовых трат на борьбу с угрозой. Ещё и права людей можно ограничить под шумок