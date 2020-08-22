|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 09:40
flyman написав:
отруєння алкоголем більше чим ковідом...
але щось антиалькогольний карантин не вводять
А если взять период с 1 января по 12 марта вообще будет потрясающая разница, от отравлением алкоголем умерло примерно 500 человек, от коронавируса ноль.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18145
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4365 раз.
- Подякували: 7067 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Нед 23 сер, 2020 09:44
Igneus написав:
Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить?
У нас время неограниченных возможностей, можно пойти и тонометр купить и скрининг сделать. Я очень удобный электронный тонометр купил лет так 25 назад.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18145
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4365 раз.
- Подякували: 7067 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Нед 23 сер, 2020 09:49
Starikan написав: Вкладчик1234 написав:
Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам
и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".
Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население"
или что-то в этом роде.
До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1870
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 сер, 2020 09:55
Zebra написав: pesikot написав:
Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга
Никто не знал как оно будет. В Италии внезапно скакнуло количество заражений. Думали будет и тут так же.
чего не знал ? что вирус должен был испугаться карантина и убежать ?
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 сер, 2020 10:06
change_pm написав: Starikan написав:
Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население"
или что-то в этом роде.
До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.
если официально признают - Карантин был фигнею .
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 сер, 2020 10:10
flyman написав:
отруєння алкоголем більше чим ковідом...
але щось антиалькогольний карантин не вводять
аналогічно від ДТП ... але ж транспорт не карантинять ... пішки не ходять, а навпаки, чомусь роблять щоб люди ще більше користувалися особистим транспортом, це якийсь зесаботаж і зезрада
а сколько выкидываем отходов в землю , сколько людей заболеет раком от этих отходов .что-то , ник-то , не перестал пользоваться благами цивилизации .
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 сер, 2020 10:12
Индия вчера впервые преодолела рубеж + 70 000 новых обнаружений в день
Украина + 1987, это рекордная цифра для выходных дней.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18145
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4365 раз.
- Подякували: 7067 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7177
|1628632
|
Суб 22 сер, 2020 22:30
ЛОБ
|