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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1685168616871688

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:40

  flyman написав:отруєння алкоголем більше чим ковідом...
але щось антиалькогольний карантин не вводять


А если взять период с 1 января по 12 марта вообще будет потрясающая разница, от отравлением алкоголем умерло примерно 500 человек, от коронавируса ноль. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:44

  Igneus написав:Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить?


У нас время неограниченных возможностей, можно пойти и тонометр купить и скрининг сделать. Я очень удобный электронный тонометр купил лет так 25 назад.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:49

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде.


До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:55

  Zebra написав:
  pesikot написав:Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга

Никто не знал как оно будет. В Италии внезапно скакнуло количество заражений. Думали будет и тут так же.


чего не знал ? что вирус должен был испугаться карантина и убежать ?
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:06

  change_pm написав:
  Starikan написав:Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде.


До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.


если официально признают - Карантин был фигнею .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:10

  flyman написав:
  Igneus написав:Оглашены официальные статистические данные о смертности в Украине в январе-июне 2020 года: https://health.24tv.ua/ru/skolko-ljudej ... a_n1382229

Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить?
А то ведь иначе может получиться так, что "вместе с водой может быть выплеснут и ребенок", а именно за мелочами будет упущено главное:
https://24tv.ua/resources/photos/news/720x900_DIR/202007/1382224_14500986.jpg?202008175708

отруєння алкоголем більше чим ковідом...
але щось антиалькогольний карантин не вводять
аналогічно від ДТП ... але ж транспорт не карантинять ... пішки не ходять, а навпаки, чомусь роблять щоб люди ще більше користувалися особистим транспортом, це якийсь зесаботаж і зезрада


а сколько выкидываем отходов в землю , сколько людей заболеет раком от этих отходов .что-то , ник-то , не перестал пользоваться благами цивилизации .
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:12

Индия вчера впервые преодолела рубеж + 70 000 новых обнаружений в день

Украина + 1987, это рекордная цифра для выходных дней.
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