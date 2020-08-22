Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1685168616871688 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Нед 23 сер, 2020 09:40 flyman написав: отруєння алкоголем більше чим ковідом...

але щось антиалькогольний карантин не вводять отруєння алкоголем більше чим ковідом...але щось антиалькогольний карантин не вводять



А если взять период с 1 января по 12 марта вообще будет потрясающая разница, от отравлением алкоголем умерло примерно 500 человек, от коронавируса ноль. А если взять период с 1 января по 12 марта вообще будет потрясающая разница, от отравлением алкоголем умерло примерно 500 человек, от коронавируса ноль. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18145 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 09:44 Igneus написав: Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить? Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить?



У нас время неограниченных возможностей, можно пойти и тонометр купить и скрининг сделать. Я очень удобный электронный тонометр купил лет так 25 назад. У нас время неограниченных возможностей, можно пойти и тонометр купить и скрининг сделать. Я очень удобный электронный тонометр купил лет так 25 назад. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18145 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 09:49 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда". Да и у нас интересно:и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде. Так было жеили что-то в этом роде.



До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою. До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою. change_pm Повідомлень: 1870 З нами з: 03.02.16 Подякував: 58 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 09:55 Zebra написав: pesikot написав: Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга Если не было волны, зачем было вводить такие меры ? Или так, для испуга

Никто не знал как оно будет. В Италии внезапно скакнуло количество заражений. Думали будет и тут так же. Никто не знал как оно будет. В Италии внезапно скакнуло количество заражений. Думали будет и тут так же.



чего не знал ? что вирус должен был испугаться карантина и убежать ? чего не знал ? что вирус должен был испугаться карантина и убежать ? moldashavanin

Повідомлень: 676 З нами з: 22.07.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 10:06 change_pm написав: Starikan написав: Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде. Так было жеили что-то в этом роде.



До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою. До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.



если официально признают - Карантин был фигнею . если официально признают - Карантин был фигнею . moldashavanin

Повідомлень: 676 З нами з: 22.07.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 10:10 flyman написав: Igneus написав: Оглашены официальные статистические данные о смертности в Украине в январе-июне 2020 года: https://health.24tv.ua/ru/skolko-ljudej ... a_n1382229



Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить?

А то ведь иначе может получиться так, что "вместе с водой может быть выплеснут и ребенок", а именно за мелочами будет упущено главное:

https://24tv.ua/resources/photos/news/720x900_DIR/202007/1382224_14500986.jpg?202008175708 Оглашены официальные статистические данные о смертности в Украине в январе-июне 2020 года:Может вместо масок тонометрами обзавестись или к онкологу на скрининг сходить?А то ведь иначе может получиться так, что "вместе с водой может быть выплеснут и ребенок", а именно за мелочами будет упущено главное:

отруєння алкоголем більше чим ковідом...

але щось антиалькогольний карантин не вводять

аналогічно від ДТП ... але ж транспорт не карантинять ... пішки не ходять, а навпаки, чомусь роблять щоб люди ще більше користувалися особистим транспортом, це якийсь зесаботаж і зезрада отруєння алкоголем більше чим ковідом...але щось антиалькогольний карантин не вводятьаналогічно від ДТП ... але ж транспорт не карантинять ... пішки не ходять, а навпаки, чомусь роблять щоб люди ще більше користувалися особистим транспортом, це якийсь зесаботаж і зезрада



а сколько выкидываем отходов в землю , сколько людей заболеет раком от этих отходов .что-то , ник-то , не перестал пользоваться благами цивилизации . а сколько выкидываем отходов в землю , сколько людей заболеет раком от этих отходов .что-то , ник-то , не перестал пользоваться благами цивилизации . moldashavanin

Повідомлень: 676 З нами з: 22.07.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 10:12 Индия вчера впервые преодолела рубеж + 70 000 новых обнаружений в день



Украина + 1987, это рекордная цифра для выходных дней. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18145 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1685168616871688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7177 1628632

ЛОБ Суб 22 сер, 2020 22:30