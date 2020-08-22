отруєння алкоголем більше чим ковідом... але щось антиалькогольний карантин не вводять аналогічно від ДТП ... але ж транспорт не карантинять ... пішки не ходять, а навпаки, чомусь роблять щоб люди ще більше користувалися особистим транспортом, це якийсь зесаботаж і зезрада
а сколько выкидываем отходов в землю , сколько людей заболеет раком от этих отходов .что-то , ник-то , не перестал пользоваться благами цивилизации .
Индия вчера впервые преодолела рубеж + 70 000 новых обнаружений в день
Украина + 1987, это рекордная цифра для выходных дней. Но надо отдать должное, есть места, где ситуация и похуже. Например в соседней Молдове, вчера + 588 случаев. В пересчёте на численность населения, заболевают там примерно в два раза чаще.
freeze написав:Индия вчера впервые преодолела рубеж + 70 000 новых обнаружений в день
Украина + 1987, это рекордная цифра для выходных дней. Но надо отдать должное, есть места, где ситуация и похуже. Например в соседней Молдове, вчера + 588 случаев. В пересчёте на численность населения, заболевают там примерно в два раза чаще.
Регистрируют там в 2 раза чаще. А как заболевают, то не ведомо
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина? Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей?