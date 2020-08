Додано: Нед 23 сер, 2020 10:38

freeze написав: Индия вчера впервые преодолела рубеж + 70 000 новых обнаружений в день



Украина + 1987, это рекордная цифра для выходных дней.

Регистрируют там в 2 раза чаще. А как заболевают, то не ведомо Регистрируют там в 2 раза чаще. А как заболевают, то не ведомо

