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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1686168716881689 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Нед 23 сер, 2020 11:51 Igneus написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Может после ковида запустят эпидемию голода.

И будут искать вакцину пару лет Может после ковида запустят эпидемию голода.И будут искать вакцину пару лет



О чем вы ))

Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. О чем вы ))Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.

А Вы о чем?



С введением карантина даже чиновникам и судьям урезали количество хрустящих денежных знаков:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/18/7248478/



А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина?

Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей? А Вы о чем?С введением карантина даже чиновникам и судьям урезали количество хрустящих денежных знаков:А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина?Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей?



И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?

Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18149 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 12:04 Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки.

Что впрочем ожидаемо.

300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18149 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 12:08 freeze написав: Вкладчик1234 написав: flyman написав: цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає? цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає?

Может после ковида запустят эпидемию голода.

И будут искать вакцину пару лет Может после ковида запустят эпидемию голода.И будут искать вакцину пару лет



О чем вы ))

Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. О чем вы ))Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.



Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например).

Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.



Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?



Скажут например, что:

"борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь.

Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса.

Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн" Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например).Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?Скажут например, что:"борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь.Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса.Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12315 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7100 раз. Подякували: 3253 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 12:11 Вкладчик1234 написав: Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам? Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?



Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.



Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя. Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18149 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4365 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1686168716881689 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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