RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1686168716881689

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:51

  Igneus написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Может после ковида запустят эпидемию голода.
И будут искать вакцину пару лет


О чем вы ))
Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. :wink:

А Вы о чем?

С введением карантина даже чиновникам и судьям урезали количество хрустящих денежных знаков:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/18/7248478/

А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина?
Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей?


И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?
Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. :lol:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18149
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4365 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:04

Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки.
Что впрочем ожидаемо.
300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18149
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4365 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:08

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає?

Может после ковида запустят эпидемию голода.
И будут искать вакцину пару лет


О чем вы ))
Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. :wink:


Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например).
Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.

Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?

Скажут например, что:
"борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь.
Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса.
Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12315
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7100 раз.
Подякували: 3253 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:11

  Вкладчик1234 написав:Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?


Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.

Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18149
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4365 раз.
Подякували: 7067 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1686168716881689
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7177 1628697
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 22:30
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.