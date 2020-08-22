А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина? Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей?
И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ? Спорить самому с собой - это достаточно юмористично.
Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо. 300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
flyman написав:цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає?
Может после ковида запустят эпидемию голода. И будут искать вакцину пару лет
О чем вы )) Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.
Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например). Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.
Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?
Скажут например, что: "борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь. Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса. Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?
Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.
Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя.