А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина? Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей?
И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ? Спорить самому с собой - это достаточно юмористично.
Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо. 300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
flyman написав:цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає?
Может после ковида запустят эпидемию голода. И будут искать вакцину пару лет
О чем вы )) Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.
Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например). Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.
Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?
Скажут например, что: "борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь. Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса. Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?
Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.
Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя. Написали, что состояние оценивается как тяжелое. Собственно 60 лет, группа риска.
freeze написав:И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ? Спорить самому с собой - это достаточно юмористично.
Во-первых, это Вы, а не я, нагнетаете истерию о коронавирусе и карантине, которые приводят к обнищанию бОльшей части населения, то есть к утрате бОльшей частью населения средств для существования и необходимости их поиска, или, как Вы выразились, к "вакцинации от голода хрустящими денежными знаками":
freeze написав:Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.
Во-вторых, это Вы, а не я, ратуете за обязательную вакцинацию уже от коронавируса, причем не бесплатную:
freeze написав:Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.
В-третьих, нагнетанием истерии о коронавирусе и карантине, Вы вторгаетесь в сферу прав человека, причем не имея даже малейшего представления о "пределах свободы усмотрения" государства ("margin of appreciation") в этой сфере не только по международному, но и по национальному праву, поскольку для Вашего однодумца одинаковыми являются, например, СНиП и ПДД, хотя это не соответствует действительности:
ЛАД написав:Давайте нарушать СНИПы, ПДД и прочие "инструкции"?
Как выглядит смерть от болезней из календаря украинских прививок. - Так как в интернетах снова начали что - то там писать про вред прививок, решил допилить свое эссе про последние дни тех, кто подхватит что-то из того, от чего нас просит вакцинироваться МОЗ. Букв будет много, но зато текст адаптирован для людей с IQ=73%, поэтому никаких вам лейкоцитов, бета и Т- клеток.
Начну с традиционной зрады - оказывается не все болезни из списка смертельные, как например паротит, который, заразив ребенка мужского пола просто с большой долей вероятности сделает его навсегда бесплодным.
Краснуха, на удивление, тоже полностью безопасная для взрослого болезнь, особенно если это мужчина. А вот заболевшая беременная женщина, родит или мертвого ребенка, или, что более вероятно - глухого или слепого младенца. Тут все зависит от того, на каком сроке произойдет заражение, так как вирус краснухи уничтожает мозг плода только если попадет в организм на ранних сроках беременности. Лекарства от краснухи не существует.
Корь слегка опаснее. Умрет лишь 1 из 1000. Остальные с немалой долей вероятности получат или коревой энцефалит, который сделает их навсегда дураками, или просто оглохнут или ослепнут. В дополнение - корь вызывает временное состояние, близкое к заболеванию СПИДом - она отключает иммунную систему, делая человека восприимчивым даже к тем болезням, от которых у него есть иммунитет. Тут уже сами включите фантазию и домыслите последствия. Лекарства от кори не существует.
Пикантность момента заключается в том, что в данное время выпускается вакцина, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита. Тупые швейцарцы не могли предположить, что человек, который решил привиться от кори, не захочет бонусом получить пожизненный иммунитет еще от двух заболеваний, а начнет орать по интернетам о том, что не хочет колоть лишнюю ртуть, которой там нет, в кровь.
Есть и еще один интересный момент. Он заключается в том, что недалекие ученые из европейской бигфармы так и не научились выращивать вирус паротита, который в природе питается мозгами неродившихся младенцев, на лепестках ромашек или роз и, по старинке, используют для этого клетки останков абортированного в 60х годах инфицированного паротитом ребенка. Данный факт вызывает недурственный взрыв пердаков у плохообразованных адвокатов и среднестатистических овуляшек.
Повествование будет неполным, если не сказать, что вирусы в вакцине КПК живые, просто немного уставшие от жизни, и, чисто теоретически, могут конечно вызвать заражение, хоть и не вызвали его ни у кого за 60+ лет истории использования КПК.
Гепатит Б. Хорошая новость про гепатит Б заключается в том, что если ваш ребенок,возрастом до 6 лет, заболеет этим видом гепатита, то последующие 10-15 лет для него будут радостными и счастливыми, и только потом он умрет от цирроза или рака печени. Лечения от гепатита Б толком не существует.
Коклюш. У взрослых болезнь часто проходит бессимптомно, либо с симптомами очень похожими на ОРЗ. У детей все намного печальнее. Бактерия коклюша перепрограммирует мозг ребенка таким образом, что он начинает кашлять практически без перерыва в течении всего течения болезни, а это 4-8 недель.
Среднестатистический грудной малыш физически не готов к такому испытанию, поэтому через пару недель болезни он умирает от остановки дыхания.
Лечения от коклюша не существует. Вакцинация не защищает от заражения на 100%, но вакцинированные от этой болезни дети не умирают. Переболевшие коклюшем не получают гарантированный иммунитет и могут заболеть снова.
Дифтерия. Одинаково опасна как для детей так и для взрослых. Каждый десятый взрослый умрет, у детей статистика еще выше. Обычный сценарий отхода в мир иной - медленное удушье от дифтерийной пленки в горле, которая образуется у заболевших. Некоторым повезет умереть быстрее, всего за 2-3 дня, от внутреннего кровотечения или отказа сердца, вызванного действием дифтерийного токсина. Многие из тех, кто не погибнут от дифтерии сразу, получат повреждение сердечной мышцы и умрут в течении года, формально уже не от этого заболевания.
Хорошая для антивакцинаторов новость - лечение от дифтерии существует, нужно всего лишь в первые сутки-двое или быстрее ввести противодифтерийную сыворотку. Ну и мелочь - надо убедиться, что в вашем поселке эта сыворотка есть, а также, что ваш семейный врач с купленным дипломом сможет отличить начинающуюся дифтерию от насморка. Побочные эффекты от сыворотки намного более тяжелые, чем от прививки, но вам этот аргумент по барабану.
Ну и лидер рейтинга - столбняк. Яд, который выделяют бактерии, вызывающие эту болезнь, вызывает неконтролируемое сокращение мышц, настолько сильное, что у человека ломается позвоночник.
Если ваш непривитый новорожденный ребенок заболел столбняком, то он труп. Если вы против вакцин и заболели, то вам с 80% вероятностью тоже можно писать завещание либо, если повезет - покупать инвалидную коляску. Лечение теоретически есть, надо всего лишь вовремя ввести сыворотку(см выше про врача с купленным дипломом и наличием препарата в вашем селе), тогда вероятность умереть достигнет каких то жалких 50%.
Нехорошая новость про столбняк еще и в том, что давняя гипотеза о том, что им можно заболеть только если получить сложную рану с сильным загрязнением оказалась неверной. Как оказалось, достаточно иметь небольшую царапину и побегать по травке, чтобы заболеть. Дети, которые целый день сидят дома в социальных сетях и не выходят на улицу, наверное в безопасности, но это не точно.
Хорошая новость в том, что вакцинация дает 100% гарантию защиты от столбняка, это чуть ли не единственная вакцина с такими показателями эффективности. Вторая хорошая новость в том, что на основе вакцины от столбняка делают прививки и от других болезней (это очень упрощенно) - коклюша, менингитов, дифтерии и других. Таким образом, вакцинация от перечисленных болезней добавит вам защиту от столбняка бонусом. Хотя последнее утверждение противники вакцинации как то незаметно тоже умудрились опошлить.
В бедных странах детям прививку от дифтерии, столбняка, и коклюша дают в виде укола АКДС, который защищает сразу от трех этих болезней. В богатых дают в виде 100 евровой вакцины (за деньги родителей) а-ля инфанрикс гекса, которая в дополнение к этим трем болезням включает в себя еще гепатит б, полиомиелит, HIB и что то там еще, но вам оно пофиг.
Самое печальное для нас всех, что АКДС специально сделан так, чтобы вызывать побочные эффекты. 95% соплей и слез про побочку - это о АКДС. В этом виноват коклюшный компонент вакцины, который специально сделан так, чтобы злить иммунную систему. Это как макать кота мордой в лужу мочи, которую он наделал, чтобы научить его не ссать где попало. Надо сказать, что швейцарцы таки научились делать вакцину, которая не дает сильной реакции, но у нее есть два недостатка - она дает более слабый иммунитет и стоит дорого. За цену одной дозы условного инфанрикса можно вчетвером красиво посидеть в Белой Церкви в неплохом генделе с водкой и шашлыком.
Как эпилог выскажу свое личное мнение - если не хотите вакцинировать своих детей, то вакцинируйтесь хотя бы сами, вашим детям будет легче, зная что мама с папой будут достаточно здоровы, чтобы их похоронить.
Обязательно напишите в комментариях очередную слезливую историю о том, как ребенок одной знакомой вашей троюродной сестры стал аутистом из - за вакцинации или просто грустно смотрел на вас целый год после укола АКДС. Без этого мой пост будет неполным.
P.S
Я принимаю обоснованные замечания к моему посту, но только от врачей, которые удовлетворяют одному из критериев - я вас лично знаю, средний балл вашего медицинского диплома больше 4, либо вы Уляна Супрун.
freeze написав:Если можно, напомните, когда я что-то призывал закрывать на карантин ?
freeze написав:Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России. Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой. Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.
Кстати, Вы, кажется, одессит, а не житель Черниговской или Черновицкой областей? Если это так, то может Вам стоит вернуться на региональный уровень Одесской области, где, например, зафиксирован случай сибирской язвы: https://www.facebook.com/phc.org.ua/pos ... 6840718699
И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам, тем более, что не следует граждан Китая идентифицировать про признаку цвета кожи:
freeze написав:Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо. 300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
beee написав:Как выглядит смерть от болезней из календаря украинских прививок. - Так как в интернетах снова начали что - то там писать про вред прививок, решил допилить свое эссе про последние дни тех, кто подхватит что-то из того, от чего нас просит вакцинироваться МОЗ. Букв будет много, но зато текст адаптирован для людей с IQ=73%, поэтому никаких вам лейкоцитов, бета и Т- клеток.
Начну с традиционной зрады - оказывается не все болезни из списка смертельные, как например паротит, который, заразив ребенка мужского пола просто с большой долей вероятности сделает его навсегда бесплодным.
Краснуха, на удивление, тоже полностью безопасная для взрослого болезнь, особенно если это мужчина. А вот заболевшая беременная женщина, родит или мертвого ребенка, или, что более вероятно - глухого или слепого младенца. Тут все зависит от того, на каком сроке произойдет заражение, так как вирус краснухи уничтожает мозг плода только если попадет в организм на ранних сроках беременности. Лекарства от краснухи не существует.
Корь слегка опаснее. Умрет лишь 1 из 1000. Остальные с немалой долей вероятности получат или коревой энцефалит, который сделает их навсегда дураками, или просто оглохнут или ослепнут. В дополнение - корь вызывает временное состояние, близкое к заболеванию СПИДом - она отключает иммунную систему, делая человека восприимчивым даже к тем болезням, от которых у него есть иммунитет. Тут уже сами включите фантазию и домыслите последствия. Лекарства от кори не существует.
Пикантность момента заключается в том, что в данное время выпускается вакцина, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита. Тупые швейцарцы не могли предположить, что человек, который решил привиться от кори, не захочет бонусом получить пожизненный иммунитет еще от двух заболеваний, а начнет орать по интернетам о том, что не хочет колоть лишнюю ртуть, которой там нет, в кровь.
Есть и еще один интересный момент. Он заключается в том, что недалекие ученые из европейской бигфармы так и не научились выращивать вирус паротита, который в природе питается мозгами неродившихся младенцев, на лепестках ромашек или роз и, по старинке, используют для этого клетки останков абортированного в 60х годах инфицированного паротитом ребенка. Данный факт вызывает недурственный взрыв пердаков у плохообразованных адвокатов и среднестатистических овуляшек.
Повествование будет неполным, если не сказать, что вирусы в вакцине КПК живые, просто немного уставшие от жизни, и, чисто теоретически, могут конечно вызвать заражение, хоть и не вызвали его ни у кого за 60+ лет истории использования КПК.
Гепатит Б. Хорошая новость про гепатит Б заключается в том, что если ваш ребенок,возрастом до 6 лет, заболеет этим видом гепатита, то последующие 10-15 лет для него будут радостными и счастливыми, и только потом он умрет от цирроза или рака печени. Лечения от гепатита Б толком не существует.
Коклюш. У взрослых болезнь часто проходит бессимптомно, либо с симптомами очень похожими на ОРЗ. У детей все намного печальнее. Бактерия коклюша перепрограммирует мозг ребенка таким образом, что он начинает кашлять практически без перерыва в течении всего течения болезни, а это 4-8 недель.
Среднестатистический грудной малыш физически не готов к такому испытанию, поэтому через пару недель болезни он умирает от остановки дыхания.
Лечения от коклюша не существует. Вакцинация не защищает от заражения на 100%, но вакцинированные от этой болезни дети не умирают. Переболевшие коклюшем не получают гарантированный иммунитет и могут заболеть снова.
Дифтерия. Одинаково опасна как для детей так и для взрослых. Каждый десятый взрослый умрет, у детей статистика еще выше. Обычный сценарий отхода в мир иной - медленное удушье от дифтерийной пленки в горле, которая образуется у заболевших. Некоторым повезет умереть быстрее, всего за 2-3 дня, от внутреннего кровотечения или отказа сердца, вызванного действием дифтерийного токсина. Многие из тех, кто не погибнут от дифтерии сразу, получат повреждение сердечной мышцы и умрут в течении года, формально уже не от этого заболевания.
Хорошая для антивакцинаторов новость - лечение от дифтерии существует, нужно всего лишь в первые сутки-двое или быстрее ввести противодифтерийную сыворотку. Ну и мелочь - надо убедиться, что в вашем поселке эта сыворотка есть, а также, что ваш семейный врач с купленным дипломом сможет отличить начинающуюся дифтерию от насморка. Побочные эффекты от сыворотки намного более тяжелые, чем от прививки, но вам этот аргумент по барабану.
Ну и лидер рейтинга - столбняк. Яд, который выделяют бактерии, вызывающие эту болезнь, вызывает неконтролируемое сокращение мышц, настолько сильное, что у человека ломается позвоночник.
Если ваш непривитый новорожденный ребенок заболел столбняком, то он труп. Если вы против вакцин и заболели, то вам с 80% вероятностью тоже можно писать завещание либо, если повезет - покупать инвалидную коляску. Лечение теоретически есть, надо всего лишь вовремя ввести сыворотку(см выше про врача с купленным дипломом и наличием препарата в вашем селе), тогда вероятность умереть достигнет каких то жалких 50%.
Нехорошая новость про столбняк еще и в том, что давняя гипотеза о том, что им можно заболеть только если получить сложную рану с сильным загрязнением оказалась неверной. Как оказалось, достаточно иметь небольшую царапину и побегать по травке, чтобы заболеть. Дети, которые целый день сидят дома в социальных сетях и не выходят на улицу, наверное в безопасности, но это не точно.
Хорошая новость в том, что вакцинация дает 100% гарантию защиты от столбняка, это чуть ли не единственная вакцина с такими показателями эффективности. Вторая хорошая новость в том, что на основе вакцины от столбняка делают прививки и от других болезней (это очень упрощенно) - коклюша, менингитов, дифтерии и других. Таким образом, вакцинация от перечисленных болезней добавит вам защиту от столбняка бонусом. Хотя последнее утверждение противники вакцинации как то незаметно тоже умудрились опошлить.
В бедных странах детям прививку от дифтерии, столбняка, и коклюша дают в виде укола АКДС, который защищает сразу от трех этих болезней. В богатых дают в виде 100 евровой вакцины (за деньги родителей) а-ля инфанрикс гекса, которая в дополнение к этим трем болезням включает в себя еще гепатит б, полиомиелит, HIB и что то там еще, но вам оно пофиг.
Самое печальное для нас всех, что АКДС специально сделан так, чтобы вызывать побочные эффекты. 95% соплей и слез про побочку - это о АКДС. В этом виноват коклюшный компонент вакцины, который специально сделан так, чтобы злить иммунную систему. Это как макать кота мордой в лужу мочи, которую он наделал, чтобы научить его не ссать где попало. Надо сказать, что швейцарцы таки научились делать вакцину, которая не дает сильной реакции, но у нее есть два недостатка - она дает более слабый иммунитет и стоит дорого. За цену одной дозы условного инфанрикса можно вчетвером красиво посидеть в Белой Церкви в неплохом генделе с водкой и шашлыком.
Как эпилог выскажу свое личное мнение - если не хотите вакцинировать своих детей, то вакцинируйтесь хотя бы сами, вашим детям будет легче, зная что мама с папой будут достаточно здоровы, чтобы их похоронить.
Обязательно напишите в комментариях очередную слезливую историю о том, как ребенок одной знакомой вашей троюродной сестры стал аутистом из - за вакцинации или просто грустно смотрел на вас целый год после укола АКДС. Без этого мой пост будет неполным.
P.S
Я принимаю обоснованные замечания к моему посту, но только от врачей, которые удовлетворяют одному из критериев - я вас лично знаю, средний балл вашего медицинского диплома больше 4, либо вы Уляна Супрун.
Веселов Е.
Много текста не по теме. У этого "всезнайки" есть инфо по теме ковида? В чем цель этого многобуквенного высера из учебников 50-60-летней давности? Новое что-то есть, и желательно по теме ковида?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте