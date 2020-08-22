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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1687168816891690> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Нед 23 сер, 2020 11:51 Igneus написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Может после ковида запустят эпидемию голода.

И будут искать вакцину пару лет Может после ковида запустят эпидемию голода.И будут искать вакцину пару лет



О чем вы ))

Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. О чем вы ))Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.

А Вы о чем?



С введением карантина даже чиновникам и судьям урезали количество хрустящих денежных знаков:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/18/7248478/



А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина?

Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей? А Вы о чем?С введением карантина даже чиновникам и судьям урезали количество хрустящих денежных знаков:А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина?Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей?



И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?

Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18152 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4366 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 12:04 Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки.

Что впрочем ожидаемо.

300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18152 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4366 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 12:08 freeze написав: Вкладчик1234 написав: flyman написав: цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає? цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає?

Может после ковида запустят эпидемию голода.

И будут искать вакцину пару лет Может после ковида запустят эпидемию голода.И будут искать вакцину пару лет



О чем вы ))

Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. О чем вы ))Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.



Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например).

Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.



Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?



Скажут например, что:

"борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь.

Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса.

Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн" Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например).Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?Скажут например, что:"борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь.Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса.Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12318 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7100 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 12:11 Вкладчик1234 написав: Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам? Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?



Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.



Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя.

Написали, что состояние оценивается как тяжелое.

Собственно 60 лет, группа риска. Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя.Написали, что состояние оценивается как тяжелое.Собственно 60 лет, группа риска. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18152 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4366 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 14:01 freeze написав: И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?

Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?Спорить самому с собой - это достаточно юмористично.

Во-первых, это Вы, а не я, нагнетаете истерию о коронавирусе и карантине, которые приводят к обнищанию бОльшей части населения, то есть к утрате бОльшей частью населения средств для существования и необходимости их поиска, или, как Вы выразились, к "вакцинации от голода хрустящими денежными знаками":

freeze написав: Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет.

Во-вторых, это Вы, а не я, ратуете за обязательную вакцинацию уже от коронавируса, причем не бесплатную:

freeze написав: Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода. Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.

В-третьих, нагнетанием истерии о коронавирусе и карантине, Вы вторгаетесь в сферу прав человека, причем не имея даже малейшего представления о "пределах свободы усмотрения" государства ("margin of appreciation") в этой сфере не только по международному, но и по национальному праву, поскольку для Вашего однодумца одинаковыми являются, например, СНиП и ПДД, хотя это не соответствует действительности:

ЛАД написав: Давайте нарушать СНИПы, ПДД и прочие "инструкции"? Давайте нарушать СНИПы, ПДД и прочие "инструкции"?

https://www.legalactivity.com.ua/index. ... 76&lang=ru



http://hrlibrary.umn.edu/russian/hrtsbo ... r4.27.html , это Вы, а не я, нагнетаете истерию о коронавирусе и карантине, которые приводят к обнищанию бОльшей части населения, то есть к утрате бОльшей частью населения средств для существования и необходимости их поиска, или, как Вы выразились, к, это Вы, а не я, ратуете за обязательную вакцинацию уже от коронавируса, причем не бесплатную:, нагнетанием истерии о коронавирусе и карантине, Вы вторгаетесь в сферу прав человека, причем не имея даже малейшего представления огосударства () в этой сфере не только по международному, но и по национальному праву, поскольку для Вашего однодумца одинаковыми являются, например, СНиП и ПДД, хотя это не соответствует действительности: Igneus Повідомлень: 677 З нами з: 29.08.18 Подякував: 262 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 14:12 Igneus Если кто-то сильно боится официальной статистики, то всех этих пациентов надо к психиатору )))

Когда возникает истерика при взгляде на зеркало, тут только он поможет.



Если можно, напомните, когда я что-то призывал закрывать на карантин ? Если кто-то сильно боится официальной статистики, то всех этих пациентов надо к психиатору )))Когда возникает истерика при взгляде на зеркало, тут только он поможет.Если можно, напомните, когда я что-то призывал закрывать на карантин ? Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18152 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4366 раз. Подякували: 7067 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 14:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире Как выглядит смерть от болезней из календаря украинских прививок.

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Так как в интернетах снова начали что - то там писать про вред прививок, решил допилить свое эссе про последние дни тех, кто подхватит что-то из того, от чего нас просит вакцинироваться МОЗ. Букв будет много, но зато текст адаптирован для людей с IQ=73%, поэтому никаких вам лейкоцитов, бета и Т- клеток.



Начну с традиционной зрады - оказывается не все болезни из списка смертельные, как например паротит, который, заразив ребенка мужского пола просто с большой долей вероятности сделает его навсегда бесплодным.



Краснуха, на удивление, тоже полностью безопасная для взрослого болезнь, особенно если это мужчина. А вот заболевшая беременная женщина, родит или мертвого ребенка, или, что более вероятно - глухого или слепого младенца. Тут все зависит от того, на каком сроке произойдет заражение, так как вирус краснухи уничтожает мозг плода только если попадет в организм на ранних сроках беременности. Лекарства от краснухи не существует.



Корь слегка опаснее. Умрет лишь 1 из 1000. Остальные с немалой долей вероятности получат или коревой энцефалит, который сделает их навсегда дураками, или просто оглохнут или ослепнут. В дополнение - корь вызывает временное состояние, близкое к заболеванию СПИДом - она отключает иммунную систему, делая человека восприимчивым даже к тем болезням, от которых у него есть иммунитет. Тут уже сами включите фантазию и домыслите последствия. Лекарства от кори не существует.



Пикантность момента заключается в том, что в данное время выпускается вакцина, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита. Тупые швейцарцы не могли предположить, что человек, который решил привиться от кори, не захочет бонусом получить пожизненный иммунитет еще от двух заболеваний, а начнет орать по интернетам о том, что не хочет колоть лишнюю ртуть, которой там нет, в кровь.



Есть и еще один интересный момент. Он заключается в том, что недалекие ученые из европейской бигфармы так и не научились выращивать вирус паротита, который в природе питается мозгами неродившихся младенцев, на лепестках ромашек или роз и, по старинке, используют для этого клетки останков абортированного в 60х годах инфицированного паротитом ребенка. Данный факт вызывает недурственный взрыв пердаков у плохообразованных адвокатов и среднестатистических овуляшек.



Повествование будет неполным, если не сказать, что вирусы в вакцине КПК живые, просто немного уставшие от жизни, и, чисто теоретически, могут конечно вызвать заражение, хоть и не вызвали его ни у кого за 60+ лет истории использования КПК.



Гепатит Б. Хорошая новость про гепатит Б заключается в том, что если ваш ребенок,возрастом до 6 лет, заболеет этим видом гепатита, то последующие 10-15 лет для него будут радостными и счастливыми, и только потом он умрет от цирроза или рака печени. Лечения от гепатита Б толком не существует.



Коклюш. У взрослых болезнь часто проходит бессимптомно, либо с симптомами очень похожими на ОРЗ. У детей все намного печальнее. Бактерия коклюша перепрограммирует мозг ребенка таким образом, что он начинает кашлять практически без перерыва в течении всего течения болезни, а это 4-8 недель.



Среднестатистический грудной малыш физически не готов к такому испытанию, поэтому через пару недель болезни он умирает от остановки дыхания.



Лечения от коклюша не существует. Вакцинация не защищает от заражения на 100%, но вакцинированные от этой болезни дети не умирают. Переболевшие коклюшем не получают гарантированный иммунитет и могут заболеть снова.



Дифтерия. Одинаково опасна как для детей так и для взрослых. Каждый десятый взрослый умрет, у детей статистика еще выше.

Обычный сценарий отхода в мир иной - медленное удушье от дифтерийной пленки в горле, которая образуется у заболевших. Некоторым повезет умереть быстрее, всего за 2-3 дня, от внутреннего кровотечения или отказа сердца, вызванного действием дифтерийного токсина. Многие из тех, кто не погибнут от дифтерии сразу, получат повреждение сердечной мышцы и умрут в течении года, формально уже не от этого заболевания.



Хорошая для антивакцинаторов новость - лечение от дифтерии существует, нужно всего лишь в первые сутки-двое или быстрее ввести противодифтерийную сыворотку. Ну и мелочь - надо убедиться, что в вашем поселке эта сыворотка есть, а также, что ваш семейный врач с купленным дипломом сможет отличить начинающуюся дифтерию от насморка. Побочные эффекты от сыворотки намного более тяжелые, чем от прививки, но вам этот аргумент по барабану.



Ну и лидер рейтинга - столбняк. Яд, который выделяют бактерии, вызывающие эту болезнь, вызывает неконтролируемое сокращение мышц, настолько сильное, что у человека ломается позвоночник.



Если ваш непривитый новорожденный ребенок заболел столбняком, то он труп. Если вы против вакцин и заболели, то вам с 80% вероятностью тоже можно писать завещание либо, если повезет - покупать инвалидную коляску. Лечение теоретически есть, надо всего лишь вовремя ввести сыворотку(см выше про врача с купленным дипломом и наличием препарата в вашем селе), тогда вероятность умереть достигнет каких то жалких 50%.



Нехорошая новость про столбняк еще и в том, что давняя гипотеза о том, что им можно заболеть только если получить сложную рану с сильным загрязнением оказалась неверной. Как оказалось, достаточно иметь небольшую царапину и побегать по травке, чтобы заболеть. Дети, которые целый день сидят дома в социальных сетях и не выходят на улицу, наверное в безопасности, но это не точно.



Хорошая новость в том, что вакцинация дает 100% гарантию защиты от столбняка, это чуть ли не единственная вакцина с такими показателями эффективности. Вторая хорошая новость в том, что на основе вакцины от столбняка делают прививки и от других болезней (это очень упрощенно) - коклюша, менингитов, дифтерии и других. Таким образом, вакцинация от перечисленных болезней добавит вам защиту от столбняка бонусом. Хотя последнее утверждение противники вакцинации как то незаметно тоже умудрились опошлить.



В бедных странах детям прививку от дифтерии, столбняка, и коклюша дают в виде укола АКДС, который защищает сразу от трех этих болезней. В богатых дают в виде 100 евровой вакцины (за деньги родителей) а-ля инфанрикс гекса, которая в дополнение к этим трем болезням включает в себя еще гепатит б, полиомиелит, HIB и что то там еще, но вам оно пофиг.



Самое печальное для нас всех, что АКДС специально сделан так, чтобы вызывать побочные эффекты. 95% соплей и слез про побочку - это о АКДС. В этом виноват коклюшный компонент вакцины, который специально сделан так, чтобы злить иммунную систему. Это как макать кота мордой в лужу мочи, которую он наделал, чтобы научить его не ссать где попало. Надо сказать, что швейцарцы таки научились делать вакцину, которая не дает сильной реакции, но у нее есть два недостатка - она дает более слабый иммунитет и стоит дорого. За цену одной дозы условного инфанрикса можно вчетвером красиво посидеть в Белой Церкви в неплохом генделе с водкой и шашлыком.



Как эпилог выскажу свое личное мнение - если не хотите вакцинировать своих детей, то вакцинируйтесь хотя бы сами, вашим детям будет легче, зная что мама с папой будут достаточно здоровы, чтобы их похоронить.



Обязательно напишите в комментариях очередную слезливую историю о том, как ребенок одной знакомой вашей троюродной сестры стал аутистом из - за вакцинации или просто грустно смотрел на вас целый год после укола АКДС. Без этого мой пост будет неполным.



P.S



Я принимаю обоснованные замечания к моему посту, но только от врачей, которые удовлетворяют одному из критериев - я вас лично знаю, средний балл вашего медицинского диплома больше 4, либо вы Уляна Супрун.



Веселов Е. beee Повідомлень: 65 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 14:44 freeze написав: Если можно, напомните, когда я что-то призывал закрывать на карантин ? Если можно, напомните, когда я что-то призывал закрывать на карантин ?

freeze написав: Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России.

Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой.

Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших. надо спускать на региональный уровень как в США и в России.Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой.Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.

Кстати, Вы, кажется, одессит, а не житель Черниговской или Черновицкой областей?

Если это так, то может Вам стоит вернуться на региональный уровень Одесской области, где, например, зафиксирован случай сибирской язвы:

https://www.facebook.com/phc.org.ua/pos ... 6840718699



И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам, тем более, что не следует граждан Китая идентифицировать про признаку цвета кожи:

freeze написав: Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо.

300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот. Кстати- первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо.300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном. Но оказалось с точностью до наоборот. Кстати, Вы, кажется, одессит, а не житель Черниговской или Черновицкой областей?Если это так, то может Вам стоит вернуться на региональный уровень Одесской области, где, например, зафиксирован случай сибирской язвы:И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам, тем более, что не следует граждан Китая идентифицировать про признаку Igneus Повідомлень: 677 З нами з: 29.08.18 Подякував: 262 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 15:03 beee написав: Как выглядит смерть от болезней из календаря украинских прививок.

-

Так как в интернетах снова начали что - то там писать про вред прививок, решил допилить свое эссе про последние дни тех, кто подхватит что-то из того, от чего нас просит вакцинироваться МОЗ. Букв будет много, но зато текст адаптирован для людей с IQ=73%, поэтому никаких вам лейкоцитов, бета и Т- клеток.



Начну с традиционной зрады - оказывается не все болезни из списка смертельные, как например паротит, который, заразив ребенка мужского пола просто с большой долей вероятности сделает его навсегда бесплодным.



Краснуха, на удивление, тоже полностью безопасная для взрослого болезнь, особенно если это мужчина. А вот заболевшая беременная женщина, родит или мертвого ребенка, или, что более вероятно - глухого или слепого младенца. Тут все зависит от того, на каком сроке произойдет заражение, так как вирус краснухи уничтожает мозг плода только если попадет в организм на ранних сроках беременности. Лекарства от краснухи не существует.



Корь слегка опаснее. Умрет лишь 1 из 1000. Остальные с немалой долей вероятности получат или коревой энцефалит, который сделает их навсегда дураками, или просто оглохнут или ослепнут. В дополнение - корь вызывает временное состояние, близкое к заболеванию СПИДом - она отключает иммунную систему, делая человека восприимчивым даже к тем болезням, от которых у него есть иммунитет. Тут уже сами включите фантазию и домыслите последствия. Лекарства от кори не существует.



Пикантность момента заключается в том, что в данное время выпускается вакцина, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита. Тупые швейцарцы не могли предположить, что человек, который решил привиться от кори, не захочет бонусом получить пожизненный иммунитет еще от двух заболеваний, а начнет орать по интернетам о том, что не хочет колоть лишнюю ртуть, которой там нет, в кровь.



Есть и еще один интересный момент. Он заключается в том, что недалекие ученые из европейской бигфармы так и не научились выращивать вирус паротита, который в природе питается мозгами неродившихся младенцев, на лепестках ромашек или роз и, по старинке, используют для этого клетки останков абортированного в 60х годах инфицированного паротитом ребенка. Данный факт вызывает недурственный взрыв пердаков у плохообразованных адвокатов и среднестатистических овуляшек.



Повествование будет неполным, если не сказать, что вирусы в вакцине КПК живые, просто немного уставшие от жизни, и, чисто теоретически, могут конечно вызвать заражение, хоть и не вызвали его ни у кого за 60+ лет истории использования КПК.



Гепатит Б. Хорошая новость про гепатит Б заключается в том, что если ваш ребенок,возрастом до 6 лет, заболеет этим видом гепатита, то последующие 10-15 лет для него будут радостными и счастливыми, и только потом он умрет от цирроза или рака печени. Лечения от гепатита Б толком не существует.



Коклюш. У взрослых болезнь часто проходит бессимптомно, либо с симптомами очень похожими на ОРЗ. У детей все намного печальнее. Бактерия коклюша перепрограммирует мозг ребенка таким образом, что он начинает кашлять практически без перерыва в течении всего течения болезни, а это 4-8 недель.



Среднестатистический грудной малыш физически не готов к такому испытанию, поэтому через пару недель болезни он умирает от остановки дыхания.



Лечения от коклюша не существует. Вакцинация не защищает от заражения на 100%, но вакцинированные от этой болезни дети не умирают. Переболевшие коклюшем не получают гарантированный иммунитет и могут заболеть снова.



Дифтерия. Одинаково опасна как для детей так и для взрослых. Каждый десятый взрослый умрет, у детей статистика еще выше.

Обычный сценарий отхода в мир иной - медленное удушье от дифтерийной пленки в горле, которая образуется у заболевших. Некоторым повезет умереть быстрее, всего за 2-3 дня, от внутреннего кровотечения или отказа сердца, вызванного действием дифтерийного токсина. Многие из тех, кто не погибнут от дифтерии сразу, получат повреждение сердечной мышцы и умрут в течении года, формально уже не от этого заболевания.



Хорошая для антивакцинаторов новость - лечение от дифтерии существует, нужно всего лишь в первые сутки-двое или быстрее ввести противодифтерийную сыворотку. Ну и мелочь - надо убедиться, что в вашем поселке эта сыворотка есть, а также, что ваш семейный врач с купленным дипломом сможет отличить начинающуюся дифтерию от насморка. Побочные эффекты от сыворотки намного более тяжелые, чем от прививки, но вам этот аргумент по барабану.



Ну и лидер рейтинга - столбняк. Яд, который выделяют бактерии, вызывающие эту болезнь, вызывает неконтролируемое сокращение мышц, настолько сильное, что у человека ломается позвоночник.



Если ваш непривитый новорожденный ребенок заболел столбняком, то он труп. Если вы против вакцин и заболели, то вам с 80% вероятностью тоже можно писать завещание либо, если повезет - покупать инвалидную коляску. Лечение теоретически есть, надо всего лишь вовремя ввести сыворотку(см выше про врача с купленным дипломом и наличием препарата в вашем селе), тогда вероятность умереть достигнет каких то жалких 50%.



Нехорошая новость про столбняк еще и в том, что давняя гипотеза о том, что им можно заболеть только если получить сложную рану с сильным загрязнением оказалась неверной. Как оказалось, достаточно иметь небольшую царапину и побегать по травке, чтобы заболеть. Дети, которые целый день сидят дома в социальных сетях и не выходят на улицу, наверное в безопасности, но это не точно.



Хорошая новость в том, что вакцинация дает 100% гарантию защиты от столбняка, это чуть ли не единственная вакцина с такими показателями эффективности. Вторая хорошая новость в том, что на основе вакцины от столбняка делают прививки и от других болезней (это очень упрощенно) - коклюша, менингитов, дифтерии и других. Таким образом, вакцинация от перечисленных болезней добавит вам защиту от столбняка бонусом. Хотя последнее утверждение противники вакцинации как то незаметно тоже умудрились опошлить.



В бедных странах детям прививку от дифтерии, столбняка, и коклюша дают в виде укола АКДС, который защищает сразу от трех этих болезней. В богатых дают в виде 100 евровой вакцины (за деньги родителей) а-ля инфанрикс гекса, которая в дополнение к этим трем болезням включает в себя еще гепатит б, полиомиелит, HIB и что то там еще, но вам оно пофиг.



Самое печальное для нас всех, что АКДС специально сделан так, чтобы вызывать побочные эффекты. 95% соплей и слез про побочку - это о АКДС. В этом виноват коклюшный компонент вакцины, который специально сделан так, чтобы злить иммунную систему. Это как макать кота мордой в лужу мочи, которую он наделал, чтобы научить его не ссать где попало. Надо сказать, что швейцарцы таки научились делать вакцину, которая не дает сильной реакции, но у нее есть два недостатка - она дает более слабый иммунитет и стоит дорого. За цену одной дозы условного инфанрикса можно вчетвером красиво посидеть в Белой Церкви в неплохом генделе с водкой и шашлыком.



Как эпилог выскажу свое личное мнение - если не хотите вакцинировать своих детей, то вакцинируйтесь хотя бы сами, вашим детям будет легче, зная что мама с папой будут достаточно здоровы, чтобы их похоронить.



Обязательно напишите в комментариях очередную слезливую историю о том, как ребенок одной знакомой вашей троюродной сестры стал аутистом из - за вакцинации или просто грустно смотрел на вас целый год после укола АКДС. Без этого мой пост будет неполным.



P.S



Я принимаю обоснованные замечания к моему посту, но только от врачей, которые удовлетворяют одному из критериев - я вас лично знаю, средний балл вашего медицинского диплома больше 4, либо вы Уляна Супрун.



Веселов Е. Как выглядит смерть от болезней из календаря украинских прививок.Так как в интернетах снова начали что - то там писать про вред прививок, решил допилить свое эссе про последние дни тех, кто подхватит что-то из того, от чего нас просит вакцинироваться МОЗ. Букв будет много, но зато текст адаптирован для людей с IQ=73%, поэтому никаких вам лейкоцитов, бета и Т- клеток.Начну с традиционной зрады - оказывается не все болезни из списка смертельные, как например паротит, который, заразив ребенка мужского пола просто с большой долей вероятности сделает его навсегда бесплодным.Краснуха, на удивление, тоже полностью безопасная для взрослого болезнь, особенно если это мужчина. А вот заболевшая беременная женщина, родит или мертвого ребенка, или, что более вероятно - глухого или слепого младенца. Тут все зависит от того, на каком сроке произойдет заражение, так как вирус краснухи уничтожает мозг плода только если попадет в организм на ранних сроках беременности. Лекарства от краснухи не существует.Корь слегка опаснее. Умрет лишь 1 из 1000. Остальные с немалой долей вероятности получат или коревой энцефалит, который сделает их навсегда дураками, или просто оглохнут или ослепнут. В дополнение - корь вызывает временное состояние, близкое к заболеванию СПИДом - она отключает иммунную систему, делая человека восприимчивым даже к тем болезням, от которых у него есть иммунитет. Тут уже сами включите фантазию и домыслите последствия. Лекарства от кори не существует.Пикантность момента заключается в том, что в данное время выпускается вакцина, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита. Тупые швейцарцы не могли предположить, что человек, который решил привиться от кори, не захочет бонусом получить пожизненный иммунитет еще от двух заболеваний, а начнет орать по интернетам о том, что не хочет колоть лишнюю ртуть, которой там нет, в кровь.Есть и еще один интересный момент. Он заключается в том, что недалекие ученые из европейской бигфармы так и не научились выращивать вирус паротита, который в природе питается мозгами неродившихся младенцев, на лепестках ромашек или роз и, по старинке, используют для этого клетки останков абортированного в 60х годах инфицированного паротитом ребенка. Данный факт вызывает недурственный взрыв пердаков у плохообразованных адвокатов и среднестатистических овуляшек.Повествование будет неполным, если не сказать, что вирусы в вакцине КПК живые, просто немного уставшие от жизни, и, чисто теоретически, могут конечно вызвать заражение, хоть и не вызвали его ни у кого за 60+ лет истории использования КПК.Гепатит Б. Хорошая новость про гепатит Б заключается в том, что если ваш ребенок,возрастом до 6 лет, заболеет этим видом гепатита, то последующие 10-15 лет для него будут радостными и счастливыми, и только потом он умрет от цирроза или рака печени. Лечения от гепатита Б толком не существует.Коклюш. У взрослых болезнь часто проходит бессимптомно, либо с симптомами очень похожими на ОРЗ. У детей все намного печальнее. Бактерия коклюша перепрограммирует мозг ребенка таким образом, что он начинает кашлять практически без перерыва в течении всего течения болезни, а это 4-8 недель.Среднестатистический грудной малыш физически не готов к такому испытанию, поэтому через пару недель болезни он умирает от остановки дыхания.Лечения от коклюша не существует. Вакцинация не защищает от заражения на 100%, но вакцинированные от этой болезни дети не умирают. Переболевшие коклюшем не получают гарантированный иммунитет и могут заболеть снова.Дифтерия. Одинаково опасна как для детей так и для взрослых. Каждый десятый взрослый умрет, у детей статистика еще выше.Обычный сценарий отхода в мир иной - медленное удушье от дифтерийной пленки в горле, которая образуется у заболевших. Некоторым повезет умереть быстрее, всего за 2-3 дня, от внутреннего кровотечения или отказа сердца, вызванного действием дифтерийного токсина. Многие из тех, кто не погибнут от дифтерии сразу, получат повреждение сердечной мышцы и умрут в течении года, формально уже не от этого заболевания.Хорошая для антивакцинаторов новость - лечение от дифтерии существует, нужно всего лишь в первые сутки-двое или быстрее ввести противодифтерийную сыворотку. Ну и мелочь - надо убедиться, что в вашем поселке эта сыворотка есть, а также, что ваш семейный врач с купленным дипломом сможет отличить начинающуюся дифтерию от насморка. Побочные эффекты от сыворотки намного более тяжелые, чем от прививки, но вам этот аргумент по барабану.Ну и лидер рейтинга - столбняк. Яд, который выделяют бактерии, вызывающие эту болезнь, вызывает неконтролируемое сокращение мышц, настолько сильное, что у человека ломается позвоночник.Если ваш непривитый новорожденный ребенок заболел столбняком, то он труп. Если вы против вакцин и заболели, то вам с 80% вероятностью тоже можно писать завещание либо, если повезет - покупать инвалидную коляску. Лечение теоретически есть, надо всего лишь вовремя ввести сыворотку(см выше про врача с купленным дипломом и наличием препарата в вашем селе), тогда вероятность умереть достигнет каких то жалких 50%.Нехорошая новость про столбняк еще и в том, что давняя гипотеза о том, что им можно заболеть только если получить сложную рану с сильным загрязнением оказалась неверной. Как оказалось, достаточно иметь небольшую царапину и побегать по травке, чтобы заболеть. Дети, которые целый день сидят дома в социальных сетях и не выходят на улицу, наверное в безопасности, но это не точно.Хорошая новость в том, что вакцинация дает 100% гарантию защиты от столбняка, это чуть ли не единственная вакцина с такими показателями эффективности. Вторая хорошая новость в том, что на основе вакцины от столбняка делают прививки и от других болезней (это очень упрощенно) - коклюша, менингитов, дифтерии и других. Таким образом, вакцинация от перечисленных болезней добавит вам защиту от столбняка бонусом. Хотя последнее утверждение противники вакцинации как то незаметно тоже умудрились опошлить.В бедных странах детям прививку от дифтерии, столбняка, и коклюша дают в виде укола АКДС, который защищает сразу от трех этих болезней. В богатых дают в виде 100 евровой вакцины (за деньги родителей) а-ля инфанрикс гекса, которая в дополнение к этим трем болезням включает в себя еще гепатит б, полиомиелит, HIB и что то там еще, но вам оно пофиг.Самое печальное для нас всех, что АКДС специально сделан так, чтобы вызывать побочные эффекты. 95% соплей и слез про побочку - это о АКДС. В этом виноват коклюшный компонент вакцины, который специально сделан так, чтобы злить иммунную систему. Это как макать кота мордой в лужу мочи, которую он наделал, чтобы научить его не ссать где попало. Надо сказать, что швейцарцы таки научились делать вакцину, которая не дает сильной реакции, но у нее есть два недостатка - она дает более слабый иммунитет и стоит дорого. За цену одной дозы условного инфанрикса можно вчетвером красиво посидеть в Белой Церкви в неплохом генделе с водкой и шашлыком.Как эпилог выскажу свое личное мнение - если не хотите вакцинировать своих детей, то вакцинируйтесь хотя бы сами, вашим детям будет легче, зная что мама с папой будут достаточно здоровы, чтобы их похоронить.Обязательно напишите в комментариях очередную слезливую историю о том, как ребенок одной знакомой вашей троюродной сестры стал аутистом из - за вакцинации или просто грустно смотрел на вас целый год после укола АКДС. Без этого мой пост будет неполным.P.SЯ принимаю обоснованные замечания к моему посту, но только от врачей, которые удовлетворяют одному из критериев - я вас лично знаю, средний балл вашего медицинского диплома больше 4, либо вы Уляна Супрун.Веселов Е.

Много текста не по теме.

У этого "всезнайки" есть инфо по теме ковида?

В чем цель этого многобуквенного высера из учебников 50-60-летней давности?

Новое что-то есть, и желательно по теме ковида? Много текста не по теме.У этого "всезнайки" есть инфо по теме ковида?В чем цель этого многобуквенного высера из учебников 50-60-летней давности?Новое что-то есть, и желательно по теме ковида? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12318 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7100 раз. Подякували: 3254 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 15:06 Ветку начинают одолевать занудство и демагогия. + полное отсутствие чувства юмора. ЛАД 2 Повідомлень: 17053 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4518 раз. Подякували: 4200 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1687168816891690> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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