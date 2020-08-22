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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1687168816891690>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:51

  Igneus написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Может после ковида запустят эпидемию голода.
И будут искать вакцину пару лет


О чем вы ))
Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. :wink:

А Вы о чем?

С введением карантина даже чиновникам и судьям урезали количество хрустящих денежных знаков:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/18/7248478/

А если посмотреть на большинство населения, которое работало по найму здесь в Украине, то что у них с количеством хрустящих денежных знаков после приостановки и закрытия бизнесов вследствие карантина?
Что с хрустящими денежными знаками после введения карантина у заробитчан, которые работали заграницей?


И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?
Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. :lol:
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:04

Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки.
Что впрочем ожидаемо.
300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:08

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:цікаво, чому до цього часу не придумали вакцину від голоду, не можуть знайти вірус який його викликає?

Может после ковида запустят эпидемию голода.
И будут искать вакцину пару лет


О чем вы ))
Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. :wink:


Какгбэ для для свинячих гриппов и прочих ковидов тоже давно придуманы карантинные меры (например).
Но почему-то миллениалы и зумеры о них ничего не знают. И вместо давно придуманной "системы Семашко" (или любой аналогичной), придумали свою "систему" - закрыть всех по домам, и запретить выходить даже в лес в одиночку, - это при 20 больных. А при 2000 больных - открыть всё и всех.

Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?

Скажут например, что:
"борщ и бикмак, - это не вакцина от голода, а шарлатанство. Т.к. даёт лишь временный эффект, и впоследствии все пациенты умирают. Или становятся зависимыми на всю жизнь.
Борщ и бикмак - только маскируют симптомы, но не лечат болезнь. Более того, возможно, они и являются источником смертельного вируса.
Поэтому всем запрещено выходить из дома на неопределенный срок, до изобретения вакцины, или окончания первой волны. За нарушение режима самоизоляции - штраф 17000грн"
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:11

  Вкладчик1234 написав:Поэтому, почему Вы думаете, что при "эпидемии голода" Вас будут лечить давно изобретенными зелеными бумажками, или другими "вакцинами" (борщём, бигмаком, и т.д.), а не закроют по домам?


Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.

Зы. Коронавирус посетил и нашу Юлю Тимошенко, а заодно и ее дочку и зятя.
Написали, что состояние оценивается как тяжелое.
Собственно 60 лет, группа риска.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:01

  freeze написав:И каким образом то что Вы мне написали относится к тому, что написал я ?
Спорить самому с собой - это достаточно юмористично. :lol:

Во-первых, это Вы, а не я, нагнетаете истерию о коронавирусе и карантине, которые приводят к обнищанию бОльшей части населения, то есть к утрате бОльшей частью населения средств для существования и необходимости их поиска, или, как Вы выразились, к "вакцинации от голода хрустящими денежными знаками":
  freeze написав:Вакцина от голода давно изобретена ))) В виде хрустящих денежных знаков. Очень эффективна и даёт хороший иммунитет. :wink:

Во-вторых, это Вы, а не я, ратуете за обязательную вакцинацию уже от коронавируса, причем не бесплатную:
  freeze написав:Вакцинами не лечат, вакцины обычно покупают за деньги, это средство профилактики, в данном случае голода.

В-третьих, нагнетанием истерии о коронавирусе и карантине, Вы вторгаетесь в сферу прав человека, причем не имея даже малейшего представления о "пределах свободы усмотрения" государства ("margin of appreciation") в этой сфере не только по международному, но и по национальному праву, поскольку для Вашего однодумца одинаковыми являются, например, СНиП и ПДД, хотя это не соответствует действительности:
  ЛАД написав:Давайте нарушать СНИПы, ПДД и прочие "инструкции"?

https://www.legalactivity.com.ua/index. ... 76&lang=ru

http://hrlibrary.umn.edu/russian/hrtsbo ... r4.27.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:12

Igneus Если кто-то сильно боится официальной статистики, то всех этих пациентов надо к психиатору )))
Когда возникает истерика при взгляде на зеркало, тут только он поможет.

Если можно, напомните, когда я что-то призывал закрывать на карантин ? :roll:
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как выглядит смерть от болезней из календаря украинских прививок.
-
Так как в интернетах снова начали что - то там писать про вред прививок, решил допилить свое эссе про последние дни тех, кто подхватит что-то из того, от чего нас просит вакцинироваться МОЗ. Букв будет много, но зато текст адаптирован для людей с IQ=73%, поэтому никаких вам лейкоцитов, бета и Т- клеток.

Начну с традиционной зрады - оказывается не все болезни из списка смертельные, как например паротит, который, заразив ребенка мужского пола просто с большой долей вероятности сделает его навсегда бесплодным.

Краснуха, на удивление, тоже полностью безопасная для взрослого болезнь, особенно если это мужчина. А вот заболевшая беременная женщина, родит или мертвого ребенка, или, что более вероятно - глухого или слепого младенца. Тут все зависит от того, на каком сроке произойдет заражение, так как вирус краснухи уничтожает мозг плода только если попадет в организм на ранних сроках беременности. Лекарства от краснухи не существует.

Корь слегка опаснее. Умрет лишь 1 из 1000. Остальные с немалой долей вероятности получат или коревой энцефалит, который сделает их навсегда дураками, или просто оглохнут или ослепнут. В дополнение - корь вызывает временное состояние, близкое к заболеванию СПИДом - она отключает иммунную систему, делая человека восприимчивым даже к тем болезням, от которых у него есть иммунитет. Тут уже сами включите фантазию и домыслите последствия. Лекарства от кори не существует.

Пикантность момента заключается в том, что в данное время выпускается вакцина, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита. Тупые швейцарцы не могли предположить, что человек, который решил привиться от кори, не захочет бонусом получить пожизненный иммунитет еще от двух заболеваний, а начнет орать по интернетам о том, что не хочет колоть лишнюю ртуть, которой там нет, в кровь.

Есть и еще один интересный момент. Он заключается в том, что недалекие ученые из европейской бигфармы так и не научились выращивать вирус паротита, который в природе питается мозгами неродившихся младенцев, на лепестках ромашек или роз и, по старинке, используют для этого клетки останков абортированного в 60х годах инфицированного паротитом ребенка. Данный факт вызывает недурственный взрыв пердаков у плохообразованных адвокатов и среднестатистических овуляшек.

Повествование будет неполным, если не сказать, что вирусы в вакцине КПК живые, просто немного уставшие от жизни, и, чисто теоретически, могут конечно вызвать заражение, хоть и не вызвали его ни у кого за 60+ лет истории использования КПК.

Гепатит Б. Хорошая новость про гепатит Б заключается в том, что если ваш ребенок,возрастом до 6 лет, заболеет этим видом гепатита, то последующие 10-15 лет для него будут радостными и счастливыми, и только потом он умрет от цирроза или рака печени. Лечения от гепатита Б толком не существует.

Коклюш. У взрослых болезнь часто проходит бессимптомно, либо с симптомами очень похожими на ОРЗ. У детей все намного печальнее. Бактерия коклюша перепрограммирует мозг ребенка таким образом, что он начинает кашлять практически без перерыва в течении всего течения болезни, а это 4-8 недель.

Среднестатистический грудной малыш физически не готов к такому испытанию, поэтому через пару недель болезни он умирает от остановки дыхания.

Лечения от коклюша не существует. Вакцинация не защищает от заражения на 100%, но вакцинированные от этой болезни дети не умирают. Переболевшие коклюшем не получают гарантированный иммунитет и могут заболеть снова.

Дифтерия. Одинаково опасна как для детей так и для взрослых. Каждый десятый взрослый умрет, у детей статистика еще выше.
Обычный сценарий отхода в мир иной - медленное удушье от дифтерийной пленки в горле, которая образуется у заболевших. Некоторым повезет умереть быстрее, всего за 2-3 дня, от внутреннего кровотечения или отказа сердца, вызванного действием дифтерийного токсина. Многие из тех, кто не погибнут от дифтерии сразу, получат повреждение сердечной мышцы и умрут в течении года, формально уже не от этого заболевания.

Хорошая для антивакцинаторов новость - лечение от дифтерии существует, нужно всего лишь в первые сутки-двое или быстрее ввести противодифтерийную сыворотку. Ну и мелочь - надо убедиться, что в вашем поселке эта сыворотка есть, а также, что ваш семейный врач с купленным дипломом сможет отличить начинающуюся дифтерию от насморка. Побочные эффекты от сыворотки намного более тяжелые, чем от прививки, но вам этот аргумент по барабану.

Ну и лидер рейтинга - столбняк. Яд, который выделяют бактерии, вызывающие эту болезнь, вызывает неконтролируемое сокращение мышц, настолько сильное, что у человека ломается позвоночник.

Если ваш непривитый новорожденный ребенок заболел столбняком, то он труп. Если вы против вакцин и заболели, то вам с 80% вероятностью тоже можно писать завещание либо, если повезет - покупать инвалидную коляску. Лечение теоретически есть, надо всего лишь вовремя ввести сыворотку(см выше про врача с купленным дипломом и наличием препарата в вашем селе), тогда вероятность умереть достигнет каких то жалких 50%.

Нехорошая новость про столбняк еще и в том, что давняя гипотеза о том, что им можно заболеть только если получить сложную рану с сильным загрязнением оказалась неверной. Как оказалось, достаточно иметь небольшую царапину и побегать по травке, чтобы заболеть. Дети, которые целый день сидят дома в социальных сетях и не выходят на улицу, наверное в безопасности, но это не точно.

Хорошая новость в том, что вакцинация дает 100% гарантию защиты от столбняка, это чуть ли не единственная вакцина с такими показателями эффективности. Вторая хорошая новость в том, что на основе вакцины от столбняка делают прививки и от других болезней (это очень упрощенно) - коклюша, менингитов, дифтерии и других. Таким образом, вакцинация от перечисленных болезней добавит вам защиту от столбняка бонусом. Хотя последнее утверждение противники вакцинации как то незаметно тоже умудрились опошлить.

В бедных странах детям прививку от дифтерии, столбняка, и коклюша дают в виде укола АКДС, который защищает сразу от трех этих болезней. В богатых дают в виде 100 евровой вакцины (за деньги родителей) а-ля инфанрикс гекса, которая в дополнение к этим трем болезням включает в себя еще гепатит б, полиомиелит, HIB и что то там еще, но вам оно пофиг.

Самое печальное для нас всех, что АКДС специально сделан так, чтобы вызывать побочные эффекты. 95% соплей и слез про побочку - это о АКДС. В этом виноват коклюшный компонент вакцины, который специально сделан так, чтобы злить иммунную систему. Это как макать кота мордой в лужу мочи, которую он наделал, чтобы научить его не ссать где попало. Надо сказать, что швейцарцы таки научились делать вакцину, которая не дает сильной реакции, но у нее есть два недостатка - она дает более слабый иммунитет и стоит дорого. За цену одной дозы условного инфанрикса можно вчетвером красиво посидеть в Белой Церкви в неплохом генделе с водкой и шашлыком.

Как эпилог выскажу свое личное мнение - если не хотите вакцинировать своих детей, то вакцинируйтесь хотя бы сами, вашим детям будет легче, зная что мама с папой будут достаточно здоровы, чтобы их похоронить.

Обязательно напишите в комментариях очередную слезливую историю о том, как ребенок одной знакомой вашей троюродной сестры стал аутистом из - за вакцинации или просто грустно смотрел на вас целый год после укола АКДС. Без этого мой пост будет неполным.

P.S

Я принимаю обоснованные замечания к моему посту, но только от врачей, которые удовлетворяют одному из критериев - я вас лично знаю, средний балл вашего медицинского диплома больше 4, либо вы Уляна Супрун.

Веселов Е.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 14:44

  freeze написав:Если можно, напомните, когда я что-то призывал закрывать на карантин ? :roll:

  freeze написав:Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России.
Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой.
Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.

Кстати, Вы, кажется, одессит, а не житель Черниговской или Черновицкой областей?
Если это так, то может Вам стоит вернуться на региональный уровень Одесской области, где, например, зафиксирован случай сибирской язвы:
https://www.facebook.com/phc.org.ua/pos ... 6840718699

И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам, тем более, что не следует граждан Китая идентифицировать про признаку цвета кожи:
  freeze написав:Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо.
300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:03

  beee написав:Как выглядит смерть от болезней из календаря украинских прививок.
-
Так как в интернетах снова начали что - то там писать про вред прививок, решил допилить свое эссе про последние дни тех, кто подхватит что-то из того, от чего нас просит вакцинироваться МОЗ. Букв будет много, но зато текст адаптирован для людей с IQ=73%, поэтому никаких вам лейкоцитов, бета и Т- клеток.

Начну с традиционной зрады - оказывается не все болезни из списка смертельные, как например паротит, который, заразив ребенка мужского пола просто с большой долей вероятности сделает его навсегда бесплодным.

Краснуха, на удивление, тоже полностью безопасная для взрослого болезнь, особенно если это мужчина. А вот заболевшая беременная женщина, родит или мертвого ребенка, или, что более вероятно - глухого или слепого младенца. Тут все зависит от того, на каком сроке произойдет заражение, так как вирус краснухи уничтожает мозг плода только если попадет в организм на ранних сроках беременности. Лекарства от краснухи не существует.

Корь слегка опаснее. Умрет лишь 1 из 1000. Остальные с немалой долей вероятности получат или коревой энцефалит, который сделает их навсегда дураками, или просто оглохнут или ослепнут. В дополнение - корь вызывает временное состояние, близкое к заболеванию СПИДом - она отключает иммунную систему, делая человека восприимчивым даже к тем болезням, от которых у него есть иммунитет. Тут уже сами включите фантазию и домыслите последствия. Лекарства от кори не существует.

Пикантность момента заключается в том, что в данное время выпускается вакцина, которая защищает сразу от кори, краснухи и паротита. Тупые швейцарцы не могли предположить, что человек, который решил привиться от кори, не захочет бонусом получить пожизненный иммунитет еще от двух заболеваний, а начнет орать по интернетам о том, что не хочет колоть лишнюю ртуть, которой там нет, в кровь.

Есть и еще один интересный момент. Он заключается в том, что недалекие ученые из европейской бигфармы так и не научились выращивать вирус паротита, который в природе питается мозгами неродившихся младенцев, на лепестках ромашек или роз и, по старинке, используют для этого клетки останков абортированного в 60х годах инфицированного паротитом ребенка. Данный факт вызывает недурственный взрыв пердаков у плохообразованных адвокатов и среднестатистических овуляшек.

Повествование будет неполным, если не сказать, что вирусы в вакцине КПК живые, просто немного уставшие от жизни, и, чисто теоретически, могут конечно вызвать заражение, хоть и не вызвали его ни у кого за 60+ лет истории использования КПК.

Гепатит Б. Хорошая новость про гепатит Б заключается в том, что если ваш ребенок,возрастом до 6 лет, заболеет этим видом гепатита, то последующие 10-15 лет для него будут радостными и счастливыми, и только потом он умрет от цирроза или рака печени. Лечения от гепатита Б толком не существует.

Коклюш. У взрослых болезнь часто проходит бессимптомно, либо с симптомами очень похожими на ОРЗ. У детей все намного печальнее. Бактерия коклюша перепрограммирует мозг ребенка таким образом, что он начинает кашлять практически без перерыва в течении всего течения болезни, а это 4-8 недель.

Среднестатистический грудной малыш физически не готов к такому испытанию, поэтому через пару недель болезни он умирает от остановки дыхания.

Лечения от коклюша не существует. Вакцинация не защищает от заражения на 100%, но вакцинированные от этой болезни дети не умирают. Переболевшие коклюшем не получают гарантированный иммунитет и могут заболеть снова.

Дифтерия. Одинаково опасна как для детей так и для взрослых. Каждый десятый взрослый умрет, у детей статистика еще выше.
Обычный сценарий отхода в мир иной - медленное удушье от дифтерийной пленки в горле, которая образуется у заболевших. Некоторым повезет умереть быстрее, всего за 2-3 дня, от внутреннего кровотечения или отказа сердца, вызванного действием дифтерийного токсина. Многие из тех, кто не погибнут от дифтерии сразу, получат повреждение сердечной мышцы и умрут в течении года, формально уже не от этого заболевания.

Хорошая для антивакцинаторов новость - лечение от дифтерии существует, нужно всего лишь в первые сутки-двое или быстрее ввести противодифтерийную сыворотку. Ну и мелочь - надо убедиться, что в вашем поселке эта сыворотка есть, а также, что ваш семейный врач с купленным дипломом сможет отличить начинающуюся дифтерию от насморка. Побочные эффекты от сыворотки намного более тяжелые, чем от прививки, но вам этот аргумент по барабану.

Ну и лидер рейтинга - столбняк. Яд, который выделяют бактерии, вызывающие эту болезнь, вызывает неконтролируемое сокращение мышц, настолько сильное, что у человека ломается позвоночник.

Если ваш непривитый новорожденный ребенок заболел столбняком, то он труп. Если вы против вакцин и заболели, то вам с 80% вероятностью тоже можно писать завещание либо, если повезет - покупать инвалидную коляску. Лечение теоретически есть, надо всего лишь вовремя ввести сыворотку(см выше про врача с купленным дипломом и наличием препарата в вашем селе), тогда вероятность умереть достигнет каких то жалких 50%.

Нехорошая новость про столбняк еще и в том, что давняя гипотеза о том, что им можно заболеть только если получить сложную рану с сильным загрязнением оказалась неверной. Как оказалось, достаточно иметь небольшую царапину и побегать по травке, чтобы заболеть. Дети, которые целый день сидят дома в социальных сетях и не выходят на улицу, наверное в безопасности, но это не точно.

Хорошая новость в том, что вакцинация дает 100% гарантию защиты от столбняка, это чуть ли не единственная вакцина с такими показателями эффективности. Вторая хорошая новость в том, что на основе вакцины от столбняка делают прививки и от других болезней (это очень упрощенно) - коклюша, менингитов, дифтерии и других. Таким образом, вакцинация от перечисленных болезней добавит вам защиту от столбняка бонусом. Хотя последнее утверждение противники вакцинации как то незаметно тоже умудрились опошлить.

В бедных странах детям прививку от дифтерии, столбняка, и коклюша дают в виде укола АКДС, который защищает сразу от трех этих болезней. В богатых дают в виде 100 евровой вакцины (за деньги родителей) а-ля инфанрикс гекса, которая в дополнение к этим трем болезням включает в себя еще гепатит б, полиомиелит, HIB и что то там еще, но вам оно пофиг.

Самое печальное для нас всех, что АКДС специально сделан так, чтобы вызывать побочные эффекты. 95% соплей и слез про побочку - это о АКДС. В этом виноват коклюшный компонент вакцины, который специально сделан так, чтобы злить иммунную систему. Это как макать кота мордой в лужу мочи, которую он наделал, чтобы научить его не ссать где попало. Надо сказать, что швейцарцы таки научились делать вакцину, которая не дает сильной реакции, но у нее есть два недостатка - она дает более слабый иммунитет и стоит дорого. За цену одной дозы условного инфанрикса можно вчетвером красиво посидеть в Белой Церкви в неплохом генделе с водкой и шашлыком.

Как эпилог выскажу свое личное мнение - если не хотите вакцинировать своих детей, то вакцинируйтесь хотя бы сами, вашим детям будет легче, зная что мама с папой будут достаточно здоровы, чтобы их похоронить.

Обязательно напишите в комментариях очередную слезливую историю о том, как ребенок одной знакомой вашей троюродной сестры стал аутистом из - за вакцинации или просто грустно смотрел на вас целый год после укола АКДС. Без этого мой пост будет неполным.

P.S

Я принимаю обоснованные замечания к моему посту, но только от врачей, которые удовлетворяют одному из критериев - я вас лично знаю, средний балл вашего медицинского диплома больше 4, либо вы Уляна Супрун.

Веселов Е.

Много текста не по теме.
У этого "всезнайки" есть инфо по теме ковида?
В чем цель этого многобуквенного высера из учебников 50-60-летней давности?
Новое что-то есть, и желательно по теме ковида?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:06

Ветку начинают одолевать занудство и демагогия. + полное отсутствие чувства юмора.
ЛАД
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