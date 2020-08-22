Вкладчик1234
Если Вам не понравился какой-то пост, то совсем не обязательно цитировать его полностью.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08
Вкладчик1234
Если Вам не понравился какой-то пост, то совсем не обязательно цитировать его полностью.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:19
Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанного
И желание спорить по любому поводу, даже когда Ваш собеседник говорит тоже самое
Но Вы уже демонстрируете успехи, удерживая себя от упоминания древних римлян в каждом сообщении. Это прогресс )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:32
Тема вакцинации это на сегодня как раз и есть топ тема этой ветки, пойдет вакцинация, и ветка закроется сама по себе.
А борцы за права человека и борцы со всеобщей бедностью будут флудить на других темах.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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