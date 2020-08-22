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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1687168816891690

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08

Вкладчик1234
Если Вам не понравился какой-то пост, то совсем не обязательно цитировать его полностью.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:19

  Igneus написав:
  freeze написав:Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень


И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам[/b]:


Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанного :mrgreen:
И желание спорить по любому поводу, даже когда Ваш собеседник говорит тоже самое :lol:
Но Вы уже демонстрируете успехи, удерживая себя от упоминания древних римлян в каждом сообщении. Это прогресс )))
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:32

  Вкладчик1234 написав:Много текста не по теме.
У этого "всезнайки" есть инфо по теме ковида?
В чем цель этого многобуквенного высера из учебников 50-60-летней давности?
Новое что-то есть, и желательно по теме ковида?


Тема вакцинации это на сегодня как раз и есть топ тема этой ветки, пойдет вакцинация, и ветка закроется сама по себе.
А борцы за права человека и борцы со всеобщей бедностью будут флудить на других темах. :lol: :lol: :lol:
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freeze
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