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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1687168816891690

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08

Вкладчик1234
Если Вам не понравился какой-то пост, то совсем не обязательно цитировать его полностью.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:19

  Igneus написав:
  freeze написав:Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень


И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам[/b]:


Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанного :mrgreen:
И желание спорить по любому поводу, даже когда Ваш собеседник говорит тоже самое :lol:
Но Вы уже демонстрируете успехи, удерживая себя от упоминания древних римлян в каждом сообщении. Это прогресс )))
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:32

  Вкладчик1234 написав:Много текста не по теме.
У этого "всезнайки" есть инфо по теме ковида?
В чем цель этого многобуквенного высера из учебников 50-60-летней давности?
Новое что-то есть, и желательно по теме ковида?


Тема вакцинации это на сегодня как раз и есть топ тема этой ветки, пойдет вакцинация, и ветка закроется сама по себе.
А борцы за права человека и борцы со всеобщей бедностью будут флудить на других темах. :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:33

  freeze написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень

И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам[/b]:

Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанного :mrgreen:
И желание спорить по любому поводу, даже когда Ваш собеседник говорит тоже самое :lol:
Но Вы уже демонстрируете успехи, удерживая себя от упоминания древних римлян в каждом сообщении. Это прогресс )))

С каких это пор я призывал вместе с Вами передавать проблему карантина на региональный уровень?

Зображення

  freeze написав:Тема вакцинации это на сегодня как раз и есть топ тема этой ветки, пойдет вакцинация, и ветка закроется сама по себе.

Почему Вы решили за каждую семью, не согласовав с ними, а лишь сославшись на доктора Комаровского, что коронавирус придет в каждую семью?

Доктор Кашпировский тоже много всякого говорил и сейчас продолжает говорить о чудесном исцелении и, в тоже время, не смог помочь своей дочери.

Ах да, Вы надеетесь получить или уже имеете инсайд по вакцинам и лечению, чтобы заработать кучу денег :wink:

Однако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик в деле по жалобе чешских граждан против своего государства об обязательной вакцинации, которое рассматривает ЕСПЧ и решение которое вероятно будет оглашено уже в этом году: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728

Причем, судя по французскому языку, на котором изложено уведомление о коммуникации жалобы правительству, этим судьей-докладчиком является судья от Андорры Пере Пастор Виланова, который на публичном слушании дела задал больше всего вопросов именно на французском языке:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.asp ... c=&py=2020

Это хорошо, что судья-докладчик в деле не от восточноевропейских стран, что дает надежду на неупрежденное рассмотрение дела, поскольку судьи именно от этих стран задали большинство вопросов, чтобы из солидарности помочь чешскому правительству.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:40

  Igneus написав:
  freeze написав:
  freeze написав:Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень

И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам[/b]:

Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанного :mrgreen:

С каких это пор я призывал вместе с Вами передавать проблему карантина на региональный уровень?[/quote]

Я начинаю склоняться, что Вы просто здесь занимаетесь троллингом :mrgreen:

И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам
 (С)
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 сер, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:44

  Igneus написав:Почему Вы решили за каждую семью, не согласовав с ними, а лишь сославшись на доктора Комаровского, что коронавирус придёт в каждую семью


Вы сегодня второй раз мне приписываете какие-то высказывания. Можно мне эту мою ссылку на доктора Комаровского :mrgreen:

Соглашусь с Ладом и Юристом Костей, по Вашей характеристике. :mrgreen:

Надо будет погуглить, как называется психологическое состояние, когда человек не в состоянии понять смысла прочитанного, и видит в статистике министерств здравоохранений всех стран мира истерику :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:11

  freeze написав:Я начинаю склоняться, что Вы банальный троль :mrgreen:

  freeze написав:Вы сегодня второй раз мне приписываете какие-то высказывания. Можно мне эту мою ссылку на доктора Комаровского

Когда аргументов в дискуссии уже не остается, то появляется естественное желание перейти на личность вместо проблемы, чем злоупотребляете Вы и ЛАД.

Я тоже видел подходящую характеристику для Вас на сайте https://ord-ua.com/, однако воздержусь от ее оглашения.

А Ваш комментарий со ссылкой на Комаровского, что коронавирус придет именно в каждую семью, и об инсайде по вакцинам и лечению, был удален с валютной ветки, но я сделал screenshot: откройте его и убедитесь в этом.

  freeze написав:Надо будет погуглить, как называется психологическое состояние, когда человек не в состоянии понять смысла прочитанного, и видит в статистике министерств здравоохранений всех стран мира истерику

Психологическое состояние не "гуглом" определяется, а судебной экспертизой :D
Поэтому будьте сдержанным в самостоятельном выяснении этого вопроса без каких-либо полномочий, поскольку это может привести к большим материальным потерям как для Вас, так и для государства:
https://precedent.in.ua/2016/05/15/fedo ... ukrayny-2/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:21

Я прерву нашу плодотворную дискуссию, потому что у меня по плану пробежка по берегу моря. Режим, знаете :D
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:30

  ЛАД написав:Вкладчик1234
Если Вам не понравился какой-то пост, то совсем не обязательно цитировать его полностью.

С телефона было неудобно редактировать. Обычно стараюсь вырезать лишнее :)
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