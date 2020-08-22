Вкладчик1234
Если Вам не понравился какой-то пост, то совсем не обязательно цитировать его полностью.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:08
Вкладчик1234
Если Вам не понравился какой-то пост, то совсем не обязательно цитировать его полностью.
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:19
Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанного
И желание спорить по любому поводу, даже когда Ваш собеседник говорит тоже самое
Но Вы уже демонстрируете успехи, удерживая себя от упоминания древних римлян в каждом сообщении. Это прогресс )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:32
Тема вакцинации это на сегодня как раз и есть топ тема этой ветки, пойдет вакцинация, и ветка закроется сама по себе.
А борцы за права человека и борцы со всеобщей бедностью будут флудить на других темах.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 23 сер, 2020 16:33
С каких это пор я призывал вместе с Вами передавать проблему карантина на региональный уровень?
Почему Вы решили за каждую семью, не согласовав с ними, а лишь сославшись на доктора Комаровского, что коронавирус придет в каждую семью?
Доктор Кашпировский тоже много всякого говорил и сейчас продолжает говорить о чудесном исцелении и, в тоже время, не смог помочь своей дочери.
Ах да, Вы надеетесь получить или уже имеете инсайд по вакцинам и лечению, чтобы заработать кучу денег
Однако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик в деле по жалобе чешских граждан против своего государства об обязательной вакцинации, которое рассматривает ЕСПЧ и решение которое вероятно будет оглашено уже в этом году:
Причем, судя по французскому языку, на котором изложено уведомление о коммуникации жалобы правительству, этим судьей-докладчиком является судья от Андорры Пере Пастор Виланова, который на публичном слушании дела задал больше всего вопросов именно на французском языке:
Это хорошо, что судья-докладчик в деле не от восточноевропейских стран, что дает надежду на неупрежденное рассмотрение дела, поскольку судьи именно от этих стран задали большинство вопросов, чтобы из солидарности помочь чешскому правительству.
Додано: Нед 23 сер, 2020 16:40
С каких это пор я призывал вместе с Вами передавать проблему карантина на региональный уровень?[/quote]
Я начинаю склоняться, что Вы просто здесь занимаетесь троллингом
И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам
(С)
Востаннє редагувалось freeze в Нед 23 сер, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 23 сер, 2020 16:44
Вы сегодня второй раз мне приписываете какие-то высказывания. Можно мне эту мою ссылку на доктора Комаровского
Соглашусь с Ладом и Юристом Костей, по Вашей характеристике.
Надо будет погуглить, как называется психологическое состояние, когда человек не в состоянии понять смысла прочитанного, и видит в статистике министерств здравоохранений всех стран мира истерику
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 23 сер, 2020 17:11
Когда аргументов в дискуссии уже не остается, то появляется естественное желание перейти на личность вместо проблемы, чем злоупотребляете Вы и ЛАД.
Я тоже видел подходящую характеристику для Вас на сайте
А Ваш комментарий со ссылкой на Комаровского, что коронавирус придет именно в каждую семью, и об инсайде по вакцинам и лечению, был удален с валютной ветки, но я сделал screenshot: откройте его и убедитесь в этом.
Психологическое состояние не "гуглом" определяется, а судебной экспертизой
Поэтому будьте сдержанным в самостоятельном выяснении этого вопроса без каких-либо полномочий, поскольку это может привести к большим материальным потерям как для Вас, так и для государства:
Додано: Нед 23 сер, 2020 17:21
Я прерву нашу плодотворную дискуссию, потому что у меня по плану пробежка по берегу моря. Режим, знаете
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 23 сер, 2020 17:30
С телефона было неудобно редактировать. Обычно стараюсь вырезать лишнее
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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