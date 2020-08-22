Додано: Нед 23 сер, 2020 16:33

freeze написав: Igneus написав: freeze написав: Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень надо спускать на региональный уровень

И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам[/b]:

И, тогда, Киев оставите на усмотрение киевлянам, а Китай - китайцам[/b]:

Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанного

И желание спорить по любому поводу, даже когда Ваш собеседник говорит тоже самое

Но Вы уже демонстрируете успехи, удерживая себя от упоминания древних римлян в каждом сообщении. Это прогресс ))) Мне кажется у Вас проблемы с пониманием прочитанногоИ желание спорить по любому поводу, даже когда Ваш собеседник говорит тоже самоеНо Вы уже демонстрируете успехи, удерживая себя от упоминания древних римлян в каждом сообщении. Это прогресс )))

freeze написав: Тема вакцинации это на сегодня как раз и есть топ тема этой ветки, пойдет вакцинация, и ветка закроется сама по себе. Тема вакцинации это на сегодня как раз и есть топ тема этой ветки, пойдет вакцинация, и ветка закроется сама по себе.

С каких это пор я призывал вместе с Вами передавать проблему карантина на региональный уровень?Почему Вы решили за каждую семью, не согласовав с ними, а лишь сославшись на доктора Комаровского, что коронавирус придет в каждую семью?Доктор Кашпировский тоже много всякого говорил и сейчас продолжает говорить о чудесном исцелении и, в тоже время, не смог помочь своей дочери.Ах да, Вы надеетесь получить или уже имеете инсайд по вакцинам и лечению, чтобы заработать кучу денегОднако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик в деле по жалобе чешских граждан против своего государства об обязательной вакцинации, которое рассматривает ЕСПЧ и решение которое вероятно будет оглашено уже в этом году:Причем, судя по, на котором изложено уведомление о коммуникации жалобы правительству, этим судьей-докладчиком является, который на публичном слушании дела задал больше всего вопросов именно наЭто хорошо, что судья-докладчик в деле не от, что дает надежду на неупрежденное рассмотрение дела, поскольку судьи именно от этих стран задали большинство вопросов, чтобы из солидарности помочь чешскому правительству.