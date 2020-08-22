freeze
Нет никакого смысла в общении с демагогом.
Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:29
freeze
Нет никакого смысла в общении с демагогом.
Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Beee, проблема в том, что все эти вакцины разрабатываются методом тыка. Скормили иммунитету укольчик с какими-то вирусами и бактериями, и смотрят, поплохело пациенту или похорошело прямо сейчас. А то, этот укол отнял у пациента пару лет жизни или нет - не доказуемо.
Это то же самое, что ремонтировать телевизор методом удара по какой-либо его части. После долгих проб и ошибок можно выяснить, в какое место телевизора нужно бить при определённых неисправностях.
Кстати, ещё не так давно, врачи проводили анастезию с помощью удара молотком по голове.
Уверен, что все эти современные "вакцины", лет через 20, будут признаны варварством по отношению к пациентам, как это произошло с методами лечения, использовавшимися в прошлом веке.
Нельзя вмешиваться в работу системы, принципы работы которой известны не более, чем на 1%. В лучшем случае, просто не станет хуже.
Бионанороботы уже на подходе. Осталось недолго, лет 20. Маск доделает свой мозг-компьютерный интерфейс. Учёные, с усилеными компьютерами и интернетом мозгами, быстренько всё исследуют, и работу иммунитета и выращивание органов на замену. А эти все вакцинации, путём удара по иммунитету с целью обучения, пусть доктора друг другу вкалывают
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 23 сер, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:34
Вам не надоело обожествлять европейские и международные суды которые вовсе не являются объективными инстанциями и работают в них далеко не ангелы?
Например,
- одна из многочисленных анти-израильских инстанций в европе. А прокурор в ней -
Поэтому США при Трампе и стали относится к европе здраво -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:58
А для тебя, каждый день новые рекорды по заболевшим - это повод для юмора ?
Учитывая, что ты в зоне риска
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:01
shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:17
Igneus добавте отморженного замороженого морзильника или мороженщика( не знаю как верно ) в карнатин , ой то есть в личный бан , так как людей зараженных COVID головного мозга не лечат - и не будет никакой паники - тиш да гладь
Не понимаю то ли личная выгода ( что сомнительно) то ли дейстивтельно COVID головного мозга косит наших людей ... он -COVID г.м. постепенно занимает все мысли
И очень тяжело лечиться, нормальный адекватный человек морженщик был ... но мы его потеряли , может вылечиться - надеюсь.
Востаннє редагувалось yama в Нед 23 сер, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:28
после жены прЗЕдента это модно , это в тренде. Кто не переболел тот НЕ модный !
У Тимошенко уже есть серьезные проблемы со здоровьем с трудом встала с инвалидной коляски - исцеление произошло и тут сразу бац короновирус. Пусть выздоравливает ! ей еще страну спасать .
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