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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1688168916901691

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:29

freeze
Нет никакого смысла в общении с демагогом.
Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Beee, проблема в том, что все эти вакцины разрабатываются методом тыка. Скормили иммунитету укольчик с какими-то вирусами и бактериями, и смотрят, поплохело пациенту или похорошело прямо сейчас. А то, этот укол отнял у пациента пару лет жизни или нет - не доказуемо.
Это то же самое, что ремонтировать телевизор методом удара по какой-либо его части. После долгих проб и ошибок можно выяснить, в какое место телевизора нужно бить при определённых неисправностях.
Кстати, ещё не так давно, врачи проводили анастезию с помощью удара молотком по голове.
Уверен, что все эти современные "вакцины", лет через 20, будут признаны варварством по отношению к пациентам, как это произошло с методами лечения, использовавшимися в прошлом веке.
Нельзя вмешиваться в работу системы, принципы работы которой известны не более, чем на 1%. В лучшем случае, просто не станет хуже.
Бионанороботы уже на подходе. Осталось недолго, лет 20. Маск доделает свой мозг-компьютерный интерфейс. Учёные, с усилеными компьютерами и интернетом мозгами, быстренько всё исследуют, и работу иммунитета и выращивание органов на замену. А эти все вакцинации, путём удара по иммунитету с целью обучения, пусть доктора друг другу вкалывают
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 23 сер, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:34

  Igneus написав:Однако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик в деле по жалобе чешских граждан против своего государства об обязательной вакцинации, которое рассматривает ЕСПЧ и решение которое вероятно будет оглашено уже в этом году: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728

Причем, судя по французскому языку, на котором изложено уведомление о коммуникации жалобы правительству, этим судьей-докладчиком является судья от Андорры Пере Пастор Виланова, который на публичном слушании дела задал больше всего вопросов именно на французском языке:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.asp ... c=&py=2020

Это хорошо, что судья-докладчик в деле не от восточноевропейских стран, что дает надежду на неупрежденное рассмотрение дела, поскольку судьи именно от этих стран задали большинство вопросов, чтобы из солидарности помочь чешскому правительству.

Вам не надоело обожествлять европейские и международные суды которые вовсе не являются объективными инстанциями и работают в них далеко не ангелы?
Например, https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 65,00.html
- одна из многочисленных анти-израильских инстанций в европе. А прокурор в ней - https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 49,00.html - Новое о генпрокуроре суда в Гааге: Бенсуда работала на африканского диктатора

Поэтому США при Трампе и стали относится к европе здраво - https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2 ... unala.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 18:58

  ЛАД написав:Ветку начинают одолевать занудство и демагогия. + полное отсутствие чувства юмора.

А для тебя, каждый день новые рекорды по заболевшим - это повод для юмора ?
Учитывая, что ты в зоне риска
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:01

shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:17

Igneus добавте отморженного замороженого морзильника или мороженщика( не знаю как верно :oops: ) в карнатин , ой то есть в личный бан , так как людей зараженных COVID головного мозга не лечат - и не будет никакой паники - тиш да гладь
Не понимаю то ли личная выгода ( что сомнительно) то ли дейстивтельно COVID головного мозга косит наших людей ... он -COVID г.м. постепенно занимает все мысли :(
И очень тяжело лечиться, нормальный адекватный человек морженщик был ... но мы его потеряли , может вылечиться - надеюсь.
Востаннє редагувалось yama в Нед 23 сер, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:24

Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 19:28

  19yuriy91 написав:Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба

после жены прЗЕдента это модно , это в тренде. Кто не переболел тот НЕ модный !
У Тимошенко уже есть серьезные проблемы со здоровьем с трудом встала с инвалидной коляски - исцеление произошло и тут сразу бац короновирус. Пусть выздоравливает ! ей еще страну спасать .
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