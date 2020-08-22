Додано: Нед 23 сер, 2020 18:33

Beee, проблема в том, что все эти вакцины разрабатываются методом тыка. Скормили иммунитету укольчик с какими-то вирусами и бактериями, и смотрят, поплохело пациенту или похорошело прямо сейчас. А то, этот укол отнял у пациента пару лет жизни или нет - не доказуемо.

Это то же самое, что ремонтировать телевизор методом удара по какой-либо его части. После долгих проб и ошибок можно выяснить, в какое место телевизора нужно бить при определённых неисправностях.

Кстати, ещё не так давно, врачи проводили анастезию с помощью удара молотком по голове.

Уверен, что все эти современные "вакцины", лет через 20, будут признаны варварством по отношению к пациентам, как это произошло с методами лечения, использовавшимися в прошлом веке.

Нельзя вмешиваться в работу системы, принципы работы которой известны не более, чем на 1%. В лучшем случае, просто не станет хуже.

Бионанороботы уже на подходе. Осталось недолго, лет 20. Маск доделает свой мозг-компьютерный интерфейс. Учёные, с усилеными компьютерами и интернетом мозгами, быстренько всё исследуют, и работу иммунитета и выращивание органов на замену. А эти все вакцинации, путём удара по иммунитету с целью обучения, пусть доктора друг другу вкалывают