freeze
Нет никакого смысла в общении с демагогом.
Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:29
freeze
Нет никакого смысла в общении с демагогом.
Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Beee, проблема в том, что все эти вакцины разрабатываются методом тыка. Скормили иммунитету укольчик с какими-то вирусами и бактериями, и смотрят, поплохело пациенту или похорошело прямо сейчас. А то, этот укол отнял у пациента пару лет жизни или нет - не доказуемо.
Это то же самое, что ремонтировать телевизор методом удара по какой-либо его части. После долгих проб и ошибок можно выяснить, в какое место телевизора нужно бить при определённых неисправностях.
Кстати, ещё не так давно, врачи проводили анастезию с помощью удара молотком по голове.
Уверен, что все эти современные "вакцины", лет через 20, будут признаны варварством по отношению к пациентам, как это произошло с методами лечения, использовавшимися в прошлом веке.
Нельзя вмешиваться в работу системы, принципы работы которой известны не более, чем на 1%. В лучшем случае, просто не станет хуже.
Бионанороботы уже на подходе. Осталось недолго, лет 20. Маск доделает свой мозг-компьютерный интерфейс. Учёные, с усилеными компьютерами и интернетом мозгами, быстренько всё исследуют, и работу иммунитета и выращивание органов на замену. А эти все вакцинации, путём удара по иммунитету с целью обучения, пусть доктора друг другу вкалывают
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Нед 23 сер, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:34
Вам не надоело обожествлять европейские и международные суды которые вовсе не являются объективными инстанциями и работают в них далеко не ангелы?
Например,
- одна из многочисленных анти-израильских инстанций в европе. А прокурор в ней -
Поэтому США при Трампе и стали относится к европе здраво -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 23 сер, 2020 18:58
А для тебя, каждый день новые рекорды по заболевшим - это повод для юмора ?
Учитывая, что ты в зоне риска
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:01
shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:17
Igneus добавте отморженного замороженого морзильника или мороженщика( не знаю как верно ) в карнатин , ой то есть в личный бан , так как людей зараженных COVID головного мозга не лечат - и не будет никакой паники - тиш да гладь
Не понимаю то ли личная выгода ( что сомнительно) то ли дейстивтельно COVID головного мозга косит наших людей ... он -COVID г.м. постепенно занимает все мысли
И очень тяжело лечиться, нормальный адекватный человек морженщик был ... но мы его потеряли , может вылечиться - надеюсь.
Вкладчик1234 получил плюс только за то что осилил прочитать столько бестолкового коряво написанного текста что бы хоть что-то ответить я не осилил
ибо все уже жованно и пережованно и идет по 4-му кругу одни и те же вопросы ответы на которые были даны ( в публичных источниках) в первую неделю так называемой "эпидемии" "пандемии" и с тех пор ничего же не поменялось , ничего нового нет как было 0,025% летальности так и осталось.
Востаннє редагувалось yama в Нед 23 сер, 2020 19:35, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 23 сер, 2020 19:28
после жены прЗЕдента это модно , это в тренде. Кто не переболел тот НЕ модный !
У Тимошенко уже есть серьезные проблемы со здоровьем с трудом встала с инвалидной коляски - исцеление произошло и тут сразу бац короновирус. Пусть выздоравливает ! ей еще страну спасать . НЕ могу проведать апельсинок принести там , ну или арбуза, далеко я . Может кто ближе в Киеве - проведайте цветочки принесите , расскажете как себя чувствует.
Додано: Нед 23 сер, 2020 20:15
shapo, давайте разберемся сначала в судах:
Есть Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, юрисдикция которого распространяется на 47 государств Совета Европы и от каждого из которых избрано по одному судье:
Я работаю только с ЕСПЧ, поскольку его юрисдикция распространяется на Украину, но не на Израиль, США и даже Беларусь, которые не являются членами Совета Европы.
При этом гражданин государства, которое не является членом Совета Европы, например, гражданин Израиля, может пожаловаться в ЕСПЧ на одно из 47 государств Совета Европы.
Так было, например, в деле Мерит против Украины:
Кстати, после решения ЕСПЧ по делу "Пичкур против Украины" пенсионеры, которые переехали в Израиль, получили право на возобновление выплаты им Украиной заработанных здесь пенсий и что в этом плохого:
Далее, Европейский суд справедливости в Люксембурге имеет юрисдикцию только на 27 членов Европейского Союза, то есть уже без Украины:
В то же время, Международный суд в Гааге - это суд Организации Объединенных Наций, который рассматривает в основном политические споры государств и к защите прав граждан прямого отношения не имеет:
Наконец, я не обожествляю ЕСПЧ, поскольку знаю и слабые его стороны.
Например, он тяготеет к защите прав первого поколения, а именно личных и политических, но с настороженностью принимает к рассмотрению дела по защите прав второго поколения, а именно социально-экономических.
Но, поскольку я помню Ваш отзыв о Печерском районном суде города Киева, с которым я согласен, то ЕСПЧ является хотя-бы шансом выправить ситуацию после национальных судов.
А ситуация с коронавирусом складывается так, что есть угроза уже для прав первого поколения, которые даны человеку с момента его рождения и к которым государство не имеет никакого отношения, в отличие от прав второго поколения, а именно социально-экономических, которые государство дает человеку.
yama, спасибо за совет, но если в высказывании нет прямого оскорбления, то я не могу это делать из-за одной фразы, которую приписывают вроде Вольтеру, и на которой, в том числе, сформировано право, хотя меня за такое цитирование упрекают:
"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».
Все, на сегодня, завтра и послезавтра я ушел с ветки.
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пацаны, вам не борзо тут нынче.Адекватные люди недоумевают от вашей глупости.Простой вопрос - что вы тут и кому доказываете.если у вас уверенность в преувеличении опасности. ну высказались и идите хоть и не на три дня с ветки а вообще на юг.Вы же мешаете другим людям получать информацию о проблеме.ну считайте этих людей заблудшими. ну пусть перестрахуются лишний раз. вам то что.ноя кроме того. что вы депилы ничего больше не вижу.Шизофреник юрист типа извращенец оффтопщик в теме номер один.И языкатый тролляка. сующий своё глупое мнение хоть в валютку хоть в болячку.Честно. смешно вас видеть. которые с умным видом порят такую чушь...
ПС Фриз очень спокойный и рассудительный человек.Его разок как то давно банили в политических дискуссиях. теперь он просто смеётся и издевается над вами свысока.Я ещё более спокойный, чем он. но тренируюсь в форумах. чтобы развить динамику, не удивляйтесь прямолинейности высказываний. называю вещи своим именем.
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