Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1689169016911692 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Нед 23 сер, 2020 21:11 19yuriy91 написав: Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба



не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я

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Повідомлень: 9349 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 618 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 22:31 ЛАД написав: freeze

Нет никакого смысла в общении с демагогом.

Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится? Нет никакого смысла в общении с демагогом.Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?

Наважусь порадити чілійські вина. Був приємно здивований (після вин з ПАР та Австралії, зокрема). Непогана "класика", можна "наосліп" відгадати сорт.

Не знаю, чи допоможе в профілактиці COVID-19, але варто спробувати.

P.S. Звичайно, варто дотримуватися рекомендованих температур споживання. Наважусь порадити чілійські вина. Був приємно здивований (після вин з ПАР та Австралії, зокрема). Непогана "класика", можна "наосліп" відгадати сорт.Не знаю, чи допоможе в профілактиці COVID-19, але варто спробувати.P.S. Звичайно, варто дотримуватися рекомендованих температур споживання. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1386 З нами з: 07.10.09 Подякував: 301 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 22:44 pesikot написав: shapo

А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?

Госпидя, да переедь в РФ и угомонись А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?Госпидя, да переедь в РФ и угомонись

Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение" Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4009 З нами з: 29.05.18 Подякував: 101 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1689169016911692 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7177 1628856

ЛОБ Суб 22 сер, 2020 22:30