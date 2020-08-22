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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1689169016911692

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:11

  19yuriy91 написав:Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба


не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:31

  ЛАД написав:freeze
Нет никакого смысла в общении с демагогом.
Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?

Наважусь порадити чілійські вина. Був приємно здивований (після вин з ПАР та Австралії, зокрема). Непогана "класика", можна "наосліп" відгадати сорт.
Не знаю, чи допоможе в профілактиці COVID-19, але варто спробувати.
P.S. Звичайно, варто дотримуватися рекомендованих температур споживання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:44

  pesikot написав:shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись

Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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