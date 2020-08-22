не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:11
не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:31
Наважусь порадити чілійські вина. Був приємно здивований (після вин з ПАР та Австралії, зокрема). Непогана "класика", можна "наосліп" відгадати сорт.
Не знаю, чи допоможе в профілактиці COVID-19, але варто спробувати.
P.S. Звичайно, варто дотримуватися рекомендованих температур споживання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:44
Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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