ЛАД написав:freeze Нет никакого смысла в общении с демагогом. Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?
Наважусь порадити чілійські вина. Був приємно здивований (після вин з ПАР та Австралії, зокрема). Непогана "класика", можна "наосліп" відгадати сорт. Не знаю, чи допоможе в профілактиці COVID-19, але варто спробувати. P.S. Звичайно, варто дотримуватися рекомендованих температур споживання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
pesikot написав:shapo А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ? Госпидя, да переедь в РФ и угомонись
Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"
pesikot написав:shapo А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ? Госпидя, да переедь в РФ и угомонись
Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"
Як ти можешь користуватись усіма джерелами якщо ні українською ні англійською ти не володієш Тому тобі доводиться читати весь той мусор що пишуть російскою
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Я работаю только с ЕСПЧ, поскольку его юрисдикция распространяется на Украину, но не на Израиль, США и даже Беларусь, которые не являются членами Совета Европы. При этом гражданин государства, которое не является членом Совета Европы, например, гражданин Израиля, может пожаловаться в ЕСПЧ на одно из 47 государств Совета Европы. Так было, например, в деле Мерит против Украины: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_110#Text
Кстати, после решения ЕСПЧ по делу "Пичкур против Украины" пенсионеры, которые переехали в Израиль, получили право на возобновление выплаты им Украиной заработанных здесь пенсий и что в этом плохого: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text
Наконец, я не обожествляю ЕСПЧ, поскольку знаю и слабые его стороны. Например, он тяготеет к защите прав первого поколения, а именно личных и политических, но с настороженностью принимает к рассмотрению дела по защите прав второго поколения, а именно социально-экономических. Но, поскольку я помню Ваш отзыв о Печерском районном суде города Киева, с которым я согласен, то ЕСПЧ является хотя-бы шансом выправить ситуацию после национальных судов. А ситуация с коронавирусом складывается так, что есть угроза уже для прав первого поколения, которые даны человеку с момента его рождения и к которым государство не имеет никакого отношения, в отличие от прав второго поколения, а именно социально-экономических, которые государство дает человеку. .
Во-первых, я примерно знал перечисленную разницу между судами,поэтому и написал про европейские и международные суды, во-вторых, по поводу украинского пенсионера переехавшего в Израиль не очень понял про выплату 5000евро и, главное, дальнейшую выплату пенсий. В реальности украинские пенсионеры расставшиеся с украинским гражданством при получении израильского никаких украинских пенсий не получают и сейчас. А вот если его сохранили то раз в году забирают её или тратят там расплачиваясь пенсионной карточкой
pesikot написав:shapo А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ? Госпидя, да переедь в РФ и угомонись
Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"
Як ти можешь користуватись усіма джерелами якщо ні українською ні англійською ти не володієш Тому тобі доводиться читати весь той мусор що пишуть російскою
Убогий, я на английском инженерные журналы и патенты читал когда тебя на свете ещё не было
pesikot написав:shapo А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ? Госпидя, да переедь в РФ и угомонись
Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"
Як ти можешь користуватись усіма джерелами якщо ні українською ні англійською ти не володієш Тому тобі доводиться читати весь той мусор що пишуть російскою
так и вы украинского практически не знаете Уместно ли поучать собеседника?