Igneus написав:

shapo написав: Вам не надоело обожествлять европейские и международные суды которые вовсе не являются объективными инстанциями и работают в них далеко не ангелы?

Например, https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 65,00.html

- одна из многочисленных анти-израильских инстанций в европе. А прокурор в ней - https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 49,00.html - Новое о генпрокуроре суда в Гааге: Бенсуда работала на африканского диктатора



Поэтому США при Трампе и стали относится к европе здраво - https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2 ... unala.html Вам не надоело обожествлять европейские и международные суды которые вовсе не являются объективными инстанциями и работают в них далеко не ангелы?Например,- одна из многочисленных анти-израильских инстанций в европе. А прокурор в ней -- Новое о генпрокуроре суда в Гааге: Бенсуда работала на африканского диктатораПоэтому США при Трампе и стали относится к европе здраво -

давайте разберемся сначала в судах:Есть Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, юрисдикция которого распространяется на 47 государств Совета Европы и от каждого из которых избрано по одному судье:Я работаю только с ЕСПЧ, поскольку его юрисдикция распространяется на Украину, но не на Израиль, США и даже Беларусь, которые не являются членами Совета Европы.При этом гражданин государства, которое не является членом Совета Европы, например, гражданин Израиля, может пожаловаться в ЕСПЧ на одно из 47 государств Совета Европы.Так было, например, в деле Мерит против Украины:Кстати, после решения ЕСПЧ по делу "Пичкур против Украины" пенсионеры, которые переехали в Израиль, получили право на возобновление выплаты им Украиной заработанных здесь пенсий и что в этом плохого:Далее, Европейский суд справедливости в Люксембурге имеет юрисдикцию только на 27 членов Европейского Союза, то есть уже без Украины:В то же время, Международный суд в Гааге - это суд Организации Объединенных Наций, который рассматривает в основном политические споры государств и к защите прав граждан прямого отношения не имеет:Наконец, я не обожествляю ЕСПЧ, поскольку знаю и слабые его стороны.Например, он тяготеет к защите прав первого поколения, а именно личных и политических, но с настороженностью принимает к рассмотрению дела по защите прав второго поколения, а именно социально-экономических.Но, поскольку я помню Ваш отзыв о Печерском районном суде города Киева, с которым я согласен, то ЕСПЧ является хотя-бы шансом выправить ситуацию после национальных судов.А ситуация с коронавирусом складывается так, что есть угроза уже для прав первого поколения, которые даны человеку с момента его рождения и к которым государство не имеет никакого отношения, в отличие от прав второго поколения, а именно социально-экономических, которые государство дает человеку.