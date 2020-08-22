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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1690169116921693>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:11

  19yuriy91 написав:Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба


не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:31

  ЛАД написав:freeze
Нет никакого смысла в общении с демагогом.
Вы тут на днях рекламировали розовое Шабо 2019 года. Год важен? 2018 не годится?

Наважусь порадити чілійські вина. Був приємно здивований (після вин з ПАР та Австралії, зокрема). Непогана "класика", можна "наосліп" відгадати сорт.
Не знаю, чи допоможе в профілактиці COVID-19, але варто спробувати.
P.S. Звичайно, варто дотримуватися рекомендованих температур споживання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:44

  pesikot написав:shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись

Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:49

  shapo написав:
  pesikot написав:shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись

Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"

Як ти можешь користуватись усіма джерелами якщо ні українською ні англійською ти не володієш
Тому тобі доводиться читати весь той мусор що пишуть російскою
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:54

  greenozon написав:
  19yuriy91 написав:Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба


не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я

Сегодня соседку лет 70 забрала скорая на носилках - внезапная пневмония, сильное хрипение. Вот вам и корона пошла в массы.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:56

  Zebra написав:
  greenozon написав:
  19yuriy91 написав:Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, - пресс-служба


не лише баба Юля, але й (!) уся її сім'я

Сегодня соседку лет 70 забрала скорая на носилках - внезапная пневмония, сильное хрипение. Вот вам и корона пошла в массы.

Ти до останнього не вірив?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:04

  Igneus написав:
  shapo написав:Вам не надоело обожествлять европейские и международные суды которые вовсе не являются объективными инстанциями и работают в них далеко не ангелы?
Например, https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 65,00.html
- одна из многочисленных анти-израильских инстанций в европе. А прокурор в ней - https://www.vesty.co.il/articles/0,7340 ... 49,00.html - Новое о генпрокуроре суда в Гааге: Бенсуда работала на африканского диктатора

Поэтому США при Трампе и стали относится к европе здраво - https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2 ... unala.html

shapo, давайте разберемся сначала в судах:
https://www.coe.int/ru/web/about-us/do-not-get-confused

Есть Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, юрисдикция которого распространяется на 47 государств Совета Европы и от каждого из которых избрано по одному судье:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.asp ... /judges&c=

Я работаю только с ЕСПЧ, поскольку его юрисдикция распространяется на Украину, но не на Израиль, США и даже Беларусь, которые не являются членами Совета Европы.
При этом гражданин государства, которое не является членом Совета Европы, например, гражданин Израиля, может пожаловаться в ЕСПЧ на одно из 47 государств Совета Европы.
Так было, например, в деле Мерит против Украины:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_110#Text

Кстати, после решения ЕСПЧ по делу "Пичкур против Украины" пенсионеры, которые переехали в Израиль, получили право на возобновление выплаты им Украиной заработанных здесь пенсий и что в этом плохого:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text

Далее, Европейский суд справедливости в Люксембурге имеет юрисдикцию только на 27 членов Европейского Союза, то есть уже без Украины:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

В то же время, Международный суд в Гааге - это суд Организации Объединенных Наций, который рассматривает в основном политические споры государств и к защите прав граждан прямого отношения не имеет:
https://www.icj-cij.org/homepage/index.php?&lang=en

Наконец, я не обожествляю ЕСПЧ, поскольку знаю и слабые его стороны.
Например, он тяготеет к защите прав первого поколения, а именно личных и политических, но с настороженностью принимает к рассмотрению дела по защите прав второго поколения, а именно социально-экономических.
Но, поскольку я помню Ваш отзыв о Печерском районном суде города Киева, с которым я согласен, то ЕСПЧ является хотя-бы шансом выправить ситуацию после национальных судов.
А ситуация с коронавирусом складывается так, что есть угроза уже для прав первого поколения, которые даны человеку с момента его рождения и к которым государство не имеет никакого отношения, в отличие от прав второго поколения, а именно социально-экономических, которые государство дает человеку.
.

Во-первых, я примерно знал перечисленную разницу между судами,поэтому и написал про европейские и международные суды, во-вторых, по поводу украинского пенсионера переехавшего в Израиль не очень понял про выплату 5000евро и, главное, дальнейшую выплату пенсий.
В реальности украинские пенсионеры расставшиеся с украинским гражданством при получении израильского никаких украинских пенсий не получают и сейчас. А вот если его сохранили то раз в году забирают её или тратят там расплачиваясь пенсионной карточкой
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:05

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись

Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"

Як ти можешь користуватись усіма джерелами якщо ні українською ні англійською ти не володієш
Тому тобі доводиться читати весь той мусор що пишуть російскою

Убогий, я на английском инженерные журналы и патенты читал когда тебя на свете ещё не было
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:05

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:shapo
А когда ты уже перестанешь российские вести или рашатудей, или срана.юа цитировать ?
Госпидя, да переедь в РФ и угомонись

Убогий порохобот, в отличие от такого политинформатора как ты заходящего из своей помойной политической ветки в другие исключительно чтобы пукнуть в адрес тех кто тебя давно послал я пользуюсь всеми источниками, а не только теми из которых ты черпаешь свое "вдохновение"

Як ти можешь користуватись усіма джерелами якщо ні українською ні англійською ти не володієш
Тому тобі доводиться читати весь той мусор що пишуть російскою
так и вы украинского практически не знаете :-) Уместно ли поучать собеседника?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:16

juristkostya
Сміття не зовсім підходить по контексту тому суржикове мусор
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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