#<1 ... 1690169116921693 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 53 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 251 Додано: Нед 23 сер, 2020 23:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире Igneus написав: Однако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик Однако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик

мнение судьи о вакцинировании - это слишком мелко. Международное учреждение такого ранга не должно распыляться на фигню.

Вот если б он законы Ньютона отменил...ну, ок, не все, но хотя бы всемирного тяготения можно же? мнение судьи о вакцинировании - это слишком мелко. Международное учреждение такого ранга не должно распыляться на фигню.Вот если б он законы Ньютона отменил...ну, ок, не все, но хотя бы всемирного тяготения можно же? juristkostya Повідомлень: 3274 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 942 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 сер, 2020 23:38 change_pm написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда". Да и у нас интересно:и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде. Так было жеили что-то в этом роде.



До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою. До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.

Пока что даже крупные компании со штатными юристами не идут в суды. Слишком сильно и удачно раскрутили тему коронои, пытаться идти против течения возможно и даст через год или два выигрыш в суде, но уже сейчас даст кучу негатива вообще и cancel-реакций в часности. Пока что даже крупные компании со штатными юристами не идут в суды. Слишком сильно и удачно раскрутили тему коронои, пытаться идти против течения возможно и даст через год или два выигрыш в суде, но уже сейчас даст кучу негатива вообще и cancel-реакций в часности.

