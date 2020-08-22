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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:31
Igneus написав:
Однако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик
мнение судьи о вакцинировании - это слишком мелко. Международное учреждение такого ранга не должно распыляться на фигню.
Вот если б он законы Ньютона отменил...ну, ок, не все, но хотя бы всемирного тяготения можно же?
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Додано: Нед 23 сер, 2020 23:38
change_pm написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав:
Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам
и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".
Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население"
или что-то в этом роде.
До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.
Пока что даже крупные компании со штатными юристами не идут в суды. Слишком сильно и удачно раскрутили тему коронои, пытаться идти против течения возможно и даст через год или два выигрыш в суде, но уже сейчас даст кучу негатива вообще и cancel-реакций в часности.
Mind the gap.
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