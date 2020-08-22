мнение судьи о вакцинировании - это слишком мелко. Международное учреждение такого ранга не должно распыляться на фигню.
Вот если б он законы Ньютона отменил...ну, ок, не все, но хотя бы всемирного тяготения можно же?
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Додано: Нед 23 сер, 2020 23:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
мнение судьи о вакцинировании - это слишком мелко. Международное учреждение такого ранга не должно распыляться на фигню.
Вот если б он законы Ньютона отменил...ну, ок, не все, но хотя бы всемирного тяготения можно же?
Додано: Нед 23 сер, 2020 23:38
Пока что даже крупные компании со штатными юристами не идут в суды. Слишком сильно и удачно раскрутили тему коронои, пытаться идти против течения возможно и даст через год или два выигрыш в суде, но уже сейчас даст кучу негатива вообще и cancel-реакций в часности.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 24 сер, 2020 00:44
centurionus
Спасибо.
Есть и австралийские неплохие вина.
Но тут 2 момента - наши всё равно дешевле и второе, не пил розовые, интересно попробовать. Поэтому заинтересовался советом freeze"а.
Додано: Пон 24 сер, 2020 00:55
наши сейчас очень подтянулись по части сухих. Пробовать обязательно, там есть много интересного.
Недавно набрал в "Классе" фетяски по акции (45 грн/шт) - улёт даже безотносительно цены. Но закончилась быстро, люди тут же распробовали
Додано: Пон 24 сер, 2020 01:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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