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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1690169116921693

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Однако должен Вам напомнить, что обязательная вакцинация от коронавируса, к чему Вы склоняете, может оказаться проблематичной, так как у Вас есть серьезный и высокопоставленный противник, а именно судья-докладчик

мнение судьи о вакцинировании - это слишком мелко. Международное учреждение такого ранга не должно распыляться на фигню.
Вот если б он законы Ньютона отменил...ну, ок, не все, но хотя бы всемирного тяготения можно же?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 23:38

  change_pm написав:
  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Да и у нас интересно: когда было 20 заболевших - закрыли всю страну по домам и остановили весь транспорт. А когда 2000+ (почти 3000) - "Укрзализныця запускает новые поезда".

Так было же официальное разъяснение МОЗ: "чтобы напугать население" или что-то в этом роде.


До речі, імхо звичайно, але якщо в результаті цих дії накрився чийсь бізнес, то можна сміливо розпочинати судови війни, які закінчаться в Європейському суді перемогою.

Пока что даже крупные компании со штатными юристами не идут в суды. Слишком сильно и удачно раскрутили тему коронои, пытаться идти против течения возможно и даст через год или два выигрыш в суде, но уже сейчас даст кучу негатива вообще и cancel-реакций в часности.
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:44

centurionus
Спасибо.
Есть и австралийские неплохие вина.
Но тут 2 момента - наши всё равно дешевле и второе, не пил розовые, интересно попробовать. Поэтому заинтересовался советом freeze"а.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:55

  ЛАД написав:centurionus
Спасибо.
Есть и австралийские неплохие вина.
Но тут 2 момента - наши всё равно дешевле и второе, не пил розовые, интересно попробовать. Поэтому заинтересовался советом freeze"а.

наши сейчас очень подтянулись по части сухих. Пробовать обязательно, там есть много интересного.
Недавно набрал в "Классе" фетяски по акции (45 грн/шт) - улёт даже безотносительно цены. Но закончилась быстро, люди тут же распробовали :-)
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 01:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/nIlknHcmj1o про ковид есть много, все уже сказано много раз до этого и про круизныелайнеры и так далее
yama
 
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