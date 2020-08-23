RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1690169116921693

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:44

centurionus
Спасибо.
Есть и австралийские неплохие вина.
Но тут 2 момента - наши всё равно дешевле и второе, не пил розовые, интересно попробовать. Поэтому заинтересовался советом freeze"а.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17056
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4519 раз.
Подякували: 4202 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 00:55

  ЛАД написав:centurionus
Спасибо.
Есть и австралийские неплохие вина.
Но тут 2 момента - наши всё равно дешевле и второе, не пил розовые, интересно попробовать. Поэтому заинтересовался советом freeze"а.

наши сейчас очень подтянулись по части сухих. Пробовать обязательно, там есть много интересного.
Недавно набрал в "Классе" фетяски по акции (45 грн/шт) - улёт даже безотносительно цены. Но закончилась быстро, люди тут же распробовали :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 01:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/nIlknHcmj1o про ковид есть много, все уже сказано много раз до этого и про круизныелайнеры и так далее
yama
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4922 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 01:57

FDA согласовала использование гипериммунной плазмы для лечения тяжелых форм ковида.
https://www.bloomberg.com/news/terminal/QFJBFRMB2SJM

Помнится, Биофарма козыряла возможностью запуска местного производства и вроде как даже начинала испытания. Интересно, хоть здесь преуспеем, или как с ремдесивиром и вакциной станем в длинную международную очередь?..
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7217
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1270 раз.
Подякували: 2903 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 11:05

https://youtu.be/ziwfa6M4BxI
Беседа с Небоженко. Вторая половина о политике, достаточно спорная.
По теме первые 10 минут.
Ничего принципиально нового, но есть интересные моменты. В том числе для тех, кто отрицательно относится к истории с ковидом.

P.s. Кто подскажет, как взять с мобильного ссылку на youtube (вместо youtu.be)?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17056
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4519 раз.
Подякували: 4202 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:03

ЛАД

https://www.youtube.com/watch?v=ziwfa6M4BxI
alex_2013
 
Повідомлень: 227
З нами з: 10.04.13
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 12:25

Пошли сплетни, что в школах с 1 сентября занятия начнутся пока очно.
Вводить дистанционное обучение на данный момент не планируют, но уже всем дали разнарядку готовится к такому варианту на конец октября.

https://t.me/ZE_kartel/1796
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12327
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7104 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1690169116921693
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 716, 717, 718
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7178 1629121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 12:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.