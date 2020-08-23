centurionus
Спасибо.
Есть и австралийские неплохие вина.
Но тут 2 момента - наши всё равно дешевле и второе, не пил розовые, интересно попробовать. Поэтому заинтересовался советом freeze"а.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 сер, 2020 00:44
centurionus
Спасибо.
Есть и австралийские неплохие вина.
Но тут 2 момента - наши всё равно дешевле и второе, не пил розовые, интересно попробовать. Поэтому заинтересовался советом freeze"а.
Додано: Пон 24 сер, 2020 00:55
наши сейчас очень подтянулись по части сухих. Пробовать обязательно, там есть много интересного.
Недавно набрал в "Классе" фетяски по акции (45 грн/шт) - улёт даже безотносительно цены. Но закончилась быстро, люди тут же распробовали
Додано: Пон 24 сер, 2020 01:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 24 сер, 2020 01:57
FDA согласовала использование гипериммунной плазмы для лечения тяжелых форм ковида.
Помнится, Биофарма козыряла возможностью запуска местного производства и вроде как даже начинала испытания. Интересно, хоть здесь преуспеем, или как с ремдесивиром и вакциной станем в длинную международную очередь?..
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:05
Беседа с Небоженко. Вторая половина о политике, достаточно спорная.
По теме первые 10 минут.
Ничего принципиально нового, но есть интересные моменты. В том числе для тех, кто отрицательно относится к истории с ковидом.
P.s. Кто подскажет, как взять с мобильного ссылку на youtube (вместо youtu.be)?
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:03
Додано: Пон 24 сер, 2020 12:25
Пошли сплетни, что в школах с 1 сентября занятия начнутся пока очно.
Вводить дистанционное обучение на данный момент не планируют, но уже всем дали разнарядку готовится к такому варианту на конец октября.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 24 сер, 2020 14:27
Вот сомнения у меня. Что лучше?
Да, в классе народу меньше. Но закрытое помещение.
Школьная линейка 1 сентября проводится на улице, но людей больше.
+ для первоклассников это праздник. А в классе (без родителей, очевидно) ...
Додано: Пон 24 сер, 2020 14:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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