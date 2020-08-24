freeze написав:Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо. 300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.
В конце года жду прибытие инопланетян.У этого экшена должен быть феерический финал.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Поражает любовь правящих элит к нумерологии. Ну ладно Билл Гейтс со своим патентом 060606, допустим случайность.
На официальном сайте Конгресса США появляется проект закона -https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text?r=2&s=1 о выделении гранта в $100 млрд на “Тестирование COVID-19, и разработку приложения для отслеживания контактов граждан…” В Китае же удалось так быстро победить пандемию благодаря мобильному приложению для отслеживания контактов граждан с инфицированными. То есть просто забота о скорейшей победе над коронавирусом.
Но для чего этому законопроекту присваивать номер H.R. 6666? Ведь люди и так напуганы, выдумывают разные страшные истории и делятся ими 24/7. Ну сберегли бы здоровье верующих, если бы присвоили другой номер. Конечно такой номер выпал совершенно случайно. Или нет? Но с другой стороны, его как специально создали, для того, чтобы позлить верующих и дать пищу для размышления конспирологам всего мира.
В Америке в гостиницах вы не найдете 13-го этажа. Там сразу за 12-м идет 14-й. Не хотят люди селиться на 13-м. Ну почему нельзя позаботиться, чтобы номера таких чувствительных, для сходящих с ума на карантине людей, документов были отличными от шестерок?
Пикантности случаю добавляет то, что законопроект внес естественно представитель демократической партии Бобби Раш. Если посмотреть на его портрет полминуты, то начинаешь вспоминать фильм “Люди в чёрном 2” и верить в пришельцев.