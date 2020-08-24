freeze написав:Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо. 300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.
В конце года жду прибытие инопланетян.У этого экшена должен быть феерический финал.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Поражает любовь правящих элит к нумерологии. Ну ладно Билл Гейтс со своим патентом 060606, допустим случайность.
На официальном сайте Конгресса США появляется проект закона -https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text?r=2&s=1 о выделении гранта в $100 млрд на “Тестирование COVID-19, и разработку приложения для отслеживания контактов граждан…” В Китае же удалось так быстро победить пандемию благодаря мобильному приложению для отслеживания контактов граждан с инфицированными. То есть просто забота о скорейшей победе над коронавирусом.
Но для чего этому законопроекту присваивать номер H.R. 6666? Ведь люди и так напуганы, выдумывают разные страшные истории и делятся ими 24/7. Ну сберегли бы здоровье верующих, если бы присвоили другой номер. Конечно такой номер выпал совершенно случайно. Или нет? Но с другой стороны, его как специально создали, для того, чтобы позлить верующих и дать пищу для размышления конспирологам всего мира.
В Америке в гостиницах вы не найдете 13-го этажа. Там сразу за 12-м идет 14-й. Не хотят люди селиться на 13-м. Ну почему нельзя позаботиться, чтобы номера таких чувствительных, для сходящих с ума на карантине людей, документов были отличными от шестерок?
Пикантности случаю добавляет то, что законопроект внес естественно представитель демократической партии Бобби Раш. Если посмотреть на его портрет полминуты, то начинаешь вспоминать фильм “Люди в чёрном 2” и верить в пришельцев.
freeze написав:Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки. Что впрочем ожидаемо. 300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.
Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.
В конце года жду прибытие инопланетян.У этого экшена должен быть феерический финал.
Кому кому, но не тебе, амебе, вкладчик 1234, рассуждать о высерах про вакцины. Благодаря тупицам без образования, иначе как объяснить их веру в заговор или чипирование, без элементарных знаний физики, невдомёк, что такой же календарь вакцинации появится и для новых инфекций, в том числе и коронавирусной
По данным газеты, в качестве одного из вариантов власти допускают возможность, при которой американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаст экстренное разрешение на применение (EUA, механизм, который позволяет использовать в США неутвержденные лекарства в экстренных случаях для диагностики, лечения или предотвращения серьезных заболеваний). ..... В этом случае FDA должно будет принять решение на основе результатов исследований препарата, который разрабатывает Оксфордский университет и компания AstraZeneca, отмечает FT. Если они окажутся успешными, то, по данным газеты, вакцина может получить разрешение на использование в Соединенных Штатах уже в октябре, до выборов президента. ...... В AstraZeneca изданию сообщили, что компания «не обсуждала разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях с правительством США», и назвали этот вопрос преждевременным.