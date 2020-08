Поражает любовь правящих элит к нумерологии. Ну ладно Билл Гейтс со своим патентом 060606, допустим случайность.На официальном сайте Конгресса США появляется проект закона -https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text?r=2&s=1 о выделении гранта в $100 млрд на “Тестирование COVID-19, и разработку приложения для отслеживания контактов граждан…” В Китае же удалось так быстро победить пандемию благодаря мобильному приложению для отслеживания контактов граждан с инфицированными. То есть просто забота о скорейшей победе над коронавирусом.Но для чего этому законопроекту присваивать номер H.R. 6666?Ведь люди и так напуганы, выдумывают разные страшные истории и делятся ими 24/7. Ну сберегли бы здоровье верующих, если бы присвоили другой номер. Конечно такой номер выпал совершенно случайно. Или нет? Но с другой стороны, его как специально создали, для того, чтобы позлить верующих и дать пищу для размышления конспирологам всего мира.Народ уже создал петициюна официальном сайте Белого дома и собрал 77 тыс подписей против этого закона.В Америке в гостиницах вы не найдете 13-го этажа. Там сразу за 12-м идет 14-й. Не хотят люди селиться на 13-м. Ну почему нельзя позаботиться, чтобы номера таких чувствительных, для сходящих с ума на карантине людей, документов были отличными от шестерок?Пикантности случаю добавляет то, что законопроект внес естественно представитель демократической партии Бобби Раш. Если посмотреть на его портрет полминуты, то начинаешь вспоминать фильм “Люди в чёрном 2” и верить в пришельцев.Text - H.R.6666 - 116th Congress (2019-2020): COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) ActText for H.R.6666 - 116th Congress (2019-2020): COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyo