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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1691169216931694

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 251
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
53
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поражает любовь правящих элит к нумерологии. Ну ладно Билл Гейтс со своим патентом 060606, допустим случайность.

На официальном сайте Конгресса США появляется проект закона -https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text?r=2&s=1 о выделении гранта в $100 млрд на “Тестирование COVID-19, и разработку приложения для отслеживания контактов граждан…” В Китае же удалось так быстро победить пандемию благодаря мобильному приложению для отслеживания контактов граждан с инфицированными. То есть просто забота о скорейшей победе над коронавирусом.

Но для чего этому законопроекту присваивать номер H.R. 6666?
Ведь люди и так напуганы, выдумывают разные страшные истории и делятся ими 24/7. Ну сберегли бы здоровье верующих, если бы присвоили другой номер. Конечно такой номер выпал совершенно случайно. Или нет? Но с другой стороны, его как специально создали, для того, чтобы позлить верующих и дать пищу для размышления конспирологам всего мира.

Народ уже создал петицию https://petitions.whitehouse.gov/petiti ... O4Iwia5EA0 на официальном сайте Белого дома и собрал 77 тыс подписей против этого закона.

В Америке в гостиницах вы не найдете 13-го этажа. Там сразу за 12-м идет 14-й. Не хотят люди селиться на 13-м. Ну почему нельзя позаботиться, чтобы номера таких чувствительных, для сходящих с ума на карантине людей, документов были отличными от шестерок?

Пикантности случаю добавляет то, что законопроект внес естественно представитель демократической партии Бобби Раш. Если посмотреть на его портрет полминуты, то начинаешь вспоминать фильм “Люди в чёрном 2” и верить в пришельцев.

www.congress.gov (https://www.congress.gov/bill/116th-con ... xt?r=2&s=1)
Text - H.R.6666 - 116th Congress (2019-2020): COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act
Text for H.R.6666 - 116th Congress (2019-2020): COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyo
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 20:49

  Мизантрóп написав:
  montagvide написав:
  freeze написав:Кстати Киев - первый регион, который преодолел планку + 300 новых случая в сутки.
Что впрочем ожидаемо.
300 новых случаев в сутки - это примерно суммарное количество случаев за две последние недели в Китае. Помню в начале эпидемии на ветке обсуждалось тема - вирус косит в основном желтолицых. Но оказалось с точностью до наоборот.

Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.

В конце года жду прибытие инопланетян.У этого экшена должен быть феерический финал.

2ге пришестя
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:26

По данным газеты, в качестве одного из вариантов власти допускают возможность, при которой американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаст экстренное разрешение на применение (EUA, механизм, который позволяет использовать в США неутвержденные лекарства в экстренных случаях для диагностики, лечения или предотвращения серьезных заболеваний).
.....
В этом случае FDA должно будет принять решение на основе результатов исследований препарата, который разрабатывает Оксфордский университет и компания AstraZeneca, отмечает FT. Если они окажутся успешными, то, по данным газеты, вакцина может получить разрешение на использование в Соединенных Штатах уже в октябре, до выборов президента.
......
В AstraZeneca изданию сообщили, что компания «не обсуждала разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях с правительством США», и назвали этот вопрос преждевременным.

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/24/1860036.html
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 22:34

В Туве с повторным заражением COVID-19 госпитализировали главу республики Шолбана Кара-оола. Об этом он сам сообщил в видеообращении.

По словам главы региона, заболевание у него протекает иначе, чем в первый раз: легкие страдают меньше, но появилась сильная головная боль.

Кара-оол отметил, что «с презрением» относится к коронавирусу, но считает, что инфицирование может быть смертельным.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/08/24/1860150.html
:?: :?: :?:
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 01:24

Коронавирус стал своеобразным «информационным вирусом», рассказал профессор Университета Цинхуа Ван Хунвэй.

По словам китайского ученого, из-за пандемии стали массово распространяться самые разные теории заговора и антинаучные версии. При этом в интернете «конспирологические» идеи, которые привлекают многих людей, распространяются гораздо быстрее, чем раньше, и еще долго «бродят» в Сети.

Различные силы могут использовать тревожную и загадочную риторику в своих интересах, влияя на умы читателей, предупредил Ван Хунвэй. Особой опасностью «информационного коронавируса» он назвал то, что его динамика очень сильно превосходит ту, что была всего пять лет назад ...

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/24/1860119.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:02

Дональд Трамп выразил уверенность, что американские вакцины против коронавируса будут доступны до Нового года, "может чуть раньше", поскольку уже три разработки вакцин находятся в США на завершающем этапе испытаний.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 11:09

Трамп много чего обещает. :)
Президент США Дональд Трамп считает, что с пандемией коронавируса удастся справиться вне зависимости от наличия вакцины.

На встрече со своими сторонниками в Северной Каролине Трамп заявил, что вакцина появится «до конца года или гораздо раньше», однако добавил, что победа над вирусом случится «быстрее, чем люди думают, с вакциной или без нее»
..........
Ранее сотрудники Белого дома, входящие в рабочую группу по борьбе с коронавирусом, уже опровергали заявления президента США о том, что вирус «может постепенно сойти на нет».

https://m.rosbalt.ru/world/2020/08/25/1860162.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ. Температура не опускается ниже 39 градусов, ее состояние стабильно тяжелое.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:23

  freeze написав:Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ. Температура не опускается ниже 39 градусов, ее состояние стабильно тяжелое.

Странно что про ИВЛ пишут исключительно российские источники. Даже если правда, то рейтинг ей не прибавится...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 15:25

  freeze написав:Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ. Температура не опускается ниже 39 градусов, ее состояние стабильно тяжелое.

Обещал здесь не писать, но Юля - это святое. С робкой надеждой и не чокаясь
antey1969
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