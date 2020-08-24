Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 сер, 2020 15:56
Юля, однажды, уже была инвалидом. Потом передумала
beee
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:16
stm написав: freeze написав:
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ. Температура не опускается ниже 39 градусов, ее состояние стабильно тяжелое.
Странно что про ИВЛ пишут исключительно российские источники. Даже если правда, то рейтинг ей не прибавится...
Почему российские источники ?
https://dumskaya.net/news/yyliya-timosh ... ee-123772/ https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... hi-372069/
С учётом того, что с ИВЛ есть два пути выхода, туда или оттуда с вероятностью почти 50 на 50 плюс-минус, то как бы для рейтинга не тот способ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:17
beee написав:
Юля, однажды, уже была инвалидом. Потом передумала
Ее израненная душа не смогла отказаться от 12см каблуков-шпилек. А когда дама рысью несется в таких по лестницам, избиратель как-то не очень верит в ее инвалидность.
Куда там ее сейчас подключили, на ИВЛ? Главное теперь для нее - не засветиться с горном или тромбоном на публике.
Впервые подумал, что лучше сейчас не торопиться с вакциной от короны: исследовать ее хорошенько, два-три раза, а если надо, то и пять
antey1969
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:59
freeze написав: stm написав: freeze написав:
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ. Температура не опускается ниже 39 градусов, ее состояние стабильно тяжелое.
Странно что про ИВЛ пишут исключительно российские источники. Даже если правда, то рейтинг ей не прибавится...
Почему российские источники ?
https://dumskaya.net/news/yyliya-timosh ... ee-123772/ https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... hi-372069/
С учётом того, что с ИВЛ есть два пути выхода, туда или оттуда с вероятностью почти 50 на 50 плюс-минус, то как бы для рейтинга не тот способ.
Фриз, конкретно с ИВЛ процент другой. Туда - 90%, оттуда - 10%...
stm
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