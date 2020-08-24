какой "коронавирус" - такая и вакцина.
Другие выпустят то же самое, только позже. Просто пока не прохавали фишку (не раскусили смысл этого пранка)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:43
какой "коронавирус" - такая и вакцина.
Другие выпустят то же самое, только позже. Просто пока не прохавали фишку (не раскусили смысл этого пранка)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:53
Юля будет снимать ковид-блоги в тик-ток, инстаграм, ютуб?
Можно и текстовую версию в фейсбук, но этому уже мало верят, да и зумеры читать не умеют
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:59
Так "сдал" территории, что как-то Славянск, Мариуполь и прочие города были освобождены
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:01
Не, все. С выдачей конкретной информации я подвязал наглухо. Ее здесь банально трут.
В общем, могу намекнуть. В Киеве неспешно разворачивают больницы второй волны.
Тест на Ковид в основной гослаборатории Киева занимает на текущий момент около 5 суток(очередь не очень большая, сказывается, что она уже не единственная)
О себе... антитела в наличии. Осень готов встречать во всеоружии
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:09
Благодаря "освобождению" Словянска мы потеряли все остальное на востоке страны, не говоря уже про жизни лучших. Если ты не знаешь - то лучше молчи.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:16
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:19
Огласите список "сепаров", и "не-сепаров" ("патриотов"?)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Юлю собираются вводить в искусственную кому.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:57
Зараз вам «вата-все пропало» напише що це такий хитрий ПР хід американських політ технологів
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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