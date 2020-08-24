Додано: Вів 25 сер, 2020 17:53

Юля будет снимать ковид-блоги в тик-ток, инстаграм, ютуб?

Можно и текстовую версию в фейсбук, но этому уже мало верят, да и зумеры читать не умеют

Украина - богатая страна!

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