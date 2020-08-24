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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1693169416951696

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:43

  ЛАД написав:Какие-то танцы с бубном, подтверждающие исключительно политический характер спешки с регистрацией.
Новый термин - "пострегистрационные испытания". И зачем добровольцы, если будет клиническое применение? На "клинически применённых" и набирали бы статистику.

какой "коронавирус" - такая и вакцина.
Другие выпустят то же самое, только позже. Просто пока не прохавали фишку (не раскусили смысл этого пранка)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:53

Юля будет снимать ковид-блоги в тик-ток, инстаграм, ютуб?
Можно и текстовую версию в фейсбук, но этому уже мало верят, да и зумеры читать не умеют
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:59

  Вкладчик1234 написав:
  beee написав:Юля, однажды, уже была инвалидом. Потом передумала

Петя тоже обещал "войну закончить". А потом передумал, и не начинал, а просто сдал территории

Так "сдал" территории, что как-то Славянск, Мариуполь и прочие города были освобождены
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:01

  ЛАД написав:antey1969
Что слышно о практике?

Не, все. С выдачей конкретной информации я подвязал наглухо. Ее здесь банально трут.
В общем, могу намекнуть. В Киеве неспешно разворачивают больницы второй волны.
Тест на Ковид в основной гослаборатории Киева занимает на текущий момент около 5 суток(очередь не очень большая, сказывается, что она уже не единственная)
О себе... антитела в наличии. Осень готов встречать во всеоружии
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:09

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:
  beee написав:Юля, однажды, уже была инвалидом. Потом передумала

Петя тоже обещал "войну закончить". А потом передумал, и не начинал, а просто сдал территории

Так "сдал" территории, что как-то Славянск, Мариуполь и прочие города были освобождены

Благодаря "освобождению" Словянска мы потеряли все остальное на востоке страны, не говоря уже про жизни лучших. Если ты не знаешь - то лучше молчи.
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:16

  Slx написав:Благодаря "освобождению" Словянска мы потеряли все остальное на востоке страны, не говоря уже про жизни лучших. Если ты не знаешь - то лучше молчи.

Жизни сепаров не важны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:19

  Zebra написав:
  Slx написав:Благодаря "освобождению" Словянска мы потеряли все остальное на востоке страны, не говоря уже про жизни лучших. Если ты не знаешь - то лучше молчи.

Жизни сепаров не важны.

Огласите список "сепаров", и "не-сепаров" ("патриотов"?)
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Юлю собираются вводить в искусственную кому.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Юлю собираются вводить в искусственную кому.

так это ж вроде естественно при ивл
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:57

  freeze написав:Юлю собираются вводить в искусственную кому.

Зараз вам «вата-все пропало» напише що це такий хитрий ПР хід американських політ технологів
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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