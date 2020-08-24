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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1695169616971698>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:09

Если Тимошенко на ИВЛ, ее шансы на жизнь - 10%.
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:16

  freeze написав:Юлю собираются вводить в искусственную кому.

Перевожу. До этого Вона была просто на маске с кислородом, теперь ее интубируют. Все развивается очень быстро.
Если это правда, то её легкие сейчас стремительно улетают.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:51

  Slx написав:Благодаря "освобождению" Словянска мы потеряли все остальное на востоке страны, не говоря уже про жизни лучших. Если ты не знаешь - то лучше молчи.

Про Мариуполь скромно умолчали ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:04

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Что слышно о практике?

Не, все. С выдачей конкретной информации я подвязал наглухо. Ее здесь банально трут.
В общем, могу намекнуть. В Киеве неспешно разворачивают больницы второй волны.
Тест на Ковид в основной гослаборатории Киева занимает на текущий момент около 5 суток(очередь не очень большая, сказывается, что она уже не единственная)
О себе... антитела в наличии. Осень готов встречать во всеоружии

Трут не всё.
Только то, где отмечается, что у наших северо-восточных "друзей" есть хоть что-то хотя бы относительно хорошее. Как понимаю, трут по наущению некоторых участников. Не буду указывать пальцем.
Так что, пожалуйста, пишите.

С антителами поздравляю.
Надеюсь, прошло бессимптомно/ легко?
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:О себе... антитела в наличии. Осень готов встречать во всеоружии

Hong Kong scientists are reporting the case of a healthy man in his 30s who became reinfected with coronavirus four and a half months after his first bout.

Друге зараження через 4.5 місяці після першого; схоже що імунітет не тривалий, антитіла довго не живуть. Вірус мутує.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Друге зараження через 4.5 місяці після першого; схоже що імунітет не тривалий, антитіла довго не живуть. Вірус мутує

по радио сегодня слышал еще об одном случае, суммарно уже, я так понял четыре человека.. За этими заголовками не ясно как протекает болезнь во второй раз. Тут соглашусь ковидиотами про нагнетание истерии.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:17

  Ukrainian написав:
  antey1969 написав:О себе... антитела в наличии. Осень готов встречать во всеоружии

Hong Kong scientists are reporting the case of a healthy man in his 30s who became reinfected with coronavirus four and a half months after his first bout.

Друге зараження через 4.5 місяці після першого; схоже що імунітет не тривалий, антитіла довго не живуть. Вірус мутує.


Тут писали про главу Тувы, который через три месяца опять загремел на больничную койку по Ковиду.

Очевидно, что иммунитет вырабатывается не у всех, надеемся, что у большинства, иначе тема коллективного иммунитета и долгосрочной вакцинации выглядит грустно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:21

ЛАД
Да, небольшой кашель и все.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:28

  st512 написав:
  Ukrainian написав:Друге зараження через 4.5 місяці після першого; схоже що імунітет не тривалий, антитіла довго не живуть. Вірус мутує

по радио сегодня слышал еще об одном случае, суммарно уже, я так понял четыре человека.. За этими заголовками не ясно как протекает болезнь во второй раз. Тут соглашусь ковидиотами про нагнетание истерии.

He was found to have contracted a different coronavirus strain from the one he had previously contracted and remained asymptomatic for the second infection.

Другий раз був інший штам вірусу і безсимтомний перебіг.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:28

freeze
Пока еще никто не замечен повторно хотя бы со средней тяжестью заболевания. Правда и самому Ковиду без году неделя
antey1969
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