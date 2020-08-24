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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:25
Мизантрóп написав:
Закаляйтесь как я и будете здоровы.
всё болезни - от нервов
ну кроме тех, шо от любви
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