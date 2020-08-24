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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1696169716981699

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:25

  Мизантрóп написав:Закаляйтесь как я и будете здоровы.

всё болезни - от нервов
ну кроме тех, шо от любви :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:45

  beee написав:Неблагодарность это черта менталитета. Порох поднял армию не то что с нуля, а с минуса до состояния, когда ею гордится вся нация. А зелёные КВН щики-уклонисты топчатся по флагу. Вот и вся разница. Можно рассказывать про волонтёров, да это благодаря им многое сделано. Но за порохом шли волонтёры, а за КВН щиками 70% любителей сериала и примитивного юмора

Еще один. Вот такой вот миф "порох поднял армию" родился с таких вот позорных ситуаций его выстраивания, когда пол страны кричало отправить новую технику на фронт побыстрее вместо никому нах не нужных парадов на помощь нашим солдатам, что тем по "дороге жизни" приходилось в бусиках ездить и в решето превращаться.

А на деле, оказывается, половина нации ошибалась... парады то, оказывается, были нужны второй, менее полноценной части, которая в фанеру и розовые очки верит.
А не в горькую правду, что армия "подымалась" полугодиями после Краматорсков вместо недель-месяцев после Симферополя благодаря одним волонтерам да пока "черные человечки" из батальйона Донбасс и Ко сдерживали оккупантов в такой легко заметной на фоне растительности форме ибо сами себя формировали... Ну и арта... котора и так была без "поднятия" пороха.

У меня один вопрос свидетелям Иуды, тьфу ты, пороха - А как вообще можно защищать "поднятие армии" месяцами, когда сам же порох прямым текстом утверждал, что нужна победа в первом туре, поскорее, ведь АТО должно идти неделями???
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