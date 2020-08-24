всё болезни - от нервов
ну кроме тех, шо от любви
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:25
Додано: Сер 26 сер, 2020 10:45
Еще один. Вот такой вот миф "порох поднял армию" родился с таких вот позорных ситуаций его выстраивания, когда пол страны кричало отправить новую технику на фронт побыстрее вместо никому нах не нужных парадов на помощь нашим солдатам, что тем по "дороге жизни" приходилось в бусиках ездить и в решето превращаться.
А на деле, оказывается, половина нации ошибалась... парады то, оказывается, были нужны второй, менее полноценной части, которая в фанеру и розовые очки верит.
А не в горькую правду, что армия "подымалась" полугодиями после Краматорсков вместо недель-месяцев после Симферополя благодаря одним волонтерам да пока "черные человечки" из батальйона Донбасс и Ко сдерживали оккупантов в такой легко заметной на фоне растительности форме ибо сами себя формировали... Ну и арта... котора и так была без "поднятия" пороха.
У меня один вопрос свидетелям Иуды, тьфу ты, пороха - А как вообще можно защищать "поднятие армии" месяцами, когда сам же порох прямым текстом утверждал, что нужна победа в первом туре, поскорее, ведь АТО должно идти неделями???
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Задавайте свої питання на політичній гілці. Тут обговорюють ковід і боротьбу з ним, а не з сепарами, ватанам і запоребриковими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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