Додано: Сер 26 сер, 2020 10:45

beee написав: Неблагодарность это черта менталитета. Порох поднял армию не то что с нуля, а с минуса до состояния, когда ею гордится вся нация. А зелёные КВН щики-уклонисты топчатся по флагу. Вот и вся разница. Можно рассказывать про волонтёров, да это благодаря им многое сделано. Но за порохом шли волонтёры, а за КВН щиками 70% любителей сериала и примитивного юмора Неблагодарность это черта менталитета. Порох поднял армию не то что с нуля, а с минуса до состояния, когда ею гордится вся нация. А зелёные КВН щики-уклонисты топчатся по флагу. Вот и вся разница. Можно рассказывать про волонтёров, да это благодаря им многое сделано. Но за порохом шли волонтёры, а за КВН щиками 70% любителей сериала и примитивного юмора

пол страны кричало отправить новую технику на фронт побыстрее вместо никому нах не нужных парадов на помощь нашим солдатам

Еще один. Вот такой вот миф "порох поднял армию" родился с таких вот позорных ситуаций его выстраивания, когда, что тем по "дороге жизни" приходилось в бусиках ездить и в решето превращаться.А на деле, оказывается, половина нации ошибалась... парады то, оказывается, были нужны второй, менее полноценной части, которая в фанеру и розовые очки верит.А не в горькую правду, что армия "подымалась" полугодиями после Краматорсков вместо недель-месяцев после Симферополясдерживали оккупантов в такой легко заметной на фоне растительности форме ибо сами себя формировали... Ну и арта... котора и так была без "поднятия" пороха.У меня один вопрос свидетелям Иуды, тьфу ты, пороха - А как вообще можно защищать "поднятие армии" месяцами, когда сам же порох прямым текстом утверждал, что нужна победа в первом туре, поскорее, ведь АТО должно идти???