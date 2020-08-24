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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Американская компания Novavax будет производить вакцину от коронавируса на ее чешском заводе Praha Vaccines, сообщил во вторник на пресс-конференции премьер Чехии Андрей Бабиш.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:25
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, скончалась гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус. Ребенка удалось спасти. Женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
При этом в горсовете не уточнили, была ли связана смерть роженицы с тем, что у нее был COVID-19. Также не сообщается и о сопутствующих заболеваниях.
Накануне сообщалось, что в Черновцах скончался гражданин Италии с COVID-19. Пожилой мужчина страдал от кардиосклероза, сердечной недостаточности, а также сахарного диабета.
Все как обычно еще двое от Короны умерли.
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:19
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В печально известных Новых Санжарах первый случай коронавируса
Вот это поворот
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