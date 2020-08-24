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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1695169616971698

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 252
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
54
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
39
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Американская компания Novavax будет производить вакцину от коронавируса на ее чешском заводе Praha Vaccines, сообщил во вторник на пресс-конференции премьер Чехии Андрей Бабиш.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Вірус мутує.

ще 3 місяці тому було офіційно 15+- типів вірусу

а зараз?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:25

  Мизантрóп написав:Закаляйтесь как я и будете здоровы.

всё болезни - от нервов
ну кроме тех, шо от любви :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://korrespondent.net/ukraine/42673 ... onavyrusom

"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, скончалась гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус. Ребенка удалось спасти. Женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

При этом в горсовете не уточнили, была ли связана смерть роженицы с тем, что у нее был COVID-19. Также не сообщается и о сопутствующих заболеваниях.


Накануне сообщалось, что в Черновцах скончался гражданин Италии с COVID-19. Пожилой мужчина страдал от кардиосклероза, сердечной недостаточности, а также сахарного диабета.

Все как обычно еще двое от Короны умерли.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:19

  medeivalb написав: не уточнили, была ли связана смерть роженицы с тем, что у нее был COVID-19.
(...)

Все как обычно еще двое от Короны умерли.

та вы шо....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В печально известных Новых Санжарах первый случай коронавируса
https://focus.ua/ukraine/461872-v_pecha ... ronavirusa
Вот это поворот :D :D
st512
 
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