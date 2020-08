Додано: Чет 27 сер, 2020 10:19

49 смертей вчера. Уверенно идем на 50+ с 1 сентября. Смертность скрыть труднее. А вот заболеваемость меньше 2 тысяч неделю подряд после 2.5 - это явно манипуляции с тестами

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California