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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:05
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN25L1XF
Тысячи шведов получили положительный анализ на Ковид из-за ошибки теста. Но ведь этого не может быть! Это заговор против Ковида! Уже Рейтерс врет!
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medeivalb
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