Тысячи шведов получили положительный анализ на Ковид из-за ошибки теста. Но ведь этого не может быть! Это заговор против Ковида! Уже Рейтерс врет!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тысячи шведов получили положительный анализ на Ковид из-за ошибки теста. Но ведь этого не может быть! Это заговор против Ковида! Уже Рейтерс врет!
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:03
medeivalb
Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Или Вы читаете только заголовки?
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