medeivalb Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.
Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.
ЛАД написав:medeivalb Ради приличия стоило бы продолжить цитату:
Агентство не может сказать, сколько тестов было проведено с использованием этого набора, но оказалось, что речь идет только о небольшом количестве случаев, когда вирус находится на очень низком уровне.
Швеция заявила, что ложные результаты лишь незначительно повлияли на статистику инфекций.
Или Вы читаете только заголовки?
Понятно. что в целом мире точности нету в этом вопросе.Берём наши два дня по 1600 - совершенно очевидно. что откат от 2000 произошёл по причине отличной обработки тестов в выходные дни.А это мду прочим 20%.